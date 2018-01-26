ديكورات الأفلام تغزو غرف الأطفال

شخصيات ديزني الشهيرة تزين غرف الفتيات، والتي تكتسي في الغالب باللون الوردي المحبب إلى قلوب الفتيات.

العرب

أناقة مغلفة بطابع الخفة والبساطة

قالت خبيرة الأثاث والديكور الألمانية أورسولا جايسمان إن ديكورات الأفلام تغزو غرف الأطفال في 2018؛ حيث تزين شخصيات ديزني الشهيرة، مثل ملكة الثلج “إلسا” في فيلم “Frozen” غرف الفتيات، والتي تكتسي في الغالب باللون الوردي المحبب إلى قلوب الفتيات.

أما غرف الفتيان فتستلهم ديكورات فيلم حرب الكواكب “Star Wars”، ويهيمن عليها اللون الأزرق في الغالب.

ومن ناحية أخرى، أشارت جايسمان إلى أن أثاث غرف الأطفال يمتاز هذا العام بطابع عصري وعملي؛ حيث يمكن مثلا ضبط ارتفاع المكتب.

ومن جانبه، أشار البروفيسور آكسيل فين المتخصص في أبحاث الألوان، إلى أن الأخضر يواصل تربعه على عرش ألوان الأثاث والديكور هذا العام، ولكن ليس بدرجة الأخضر العشبي القوية التي لاقت رواجا كبيرا في العام الماضي، وإنما بدرجة الزيزفون الناعمة.

ومن خلال تنسيق الوردي مع الأخضر بلون الزيزفون يمكن الحصول على تأثير ينطق بالأناقة المغلفة بطابع الخفة والبساطة.

وبدورها، أشارت خبيرة الأثاث والديكور الألمانية أوروسولا جايسمان إلى أن الأخضر الزيتوني يشهد رواجا كبيرا هذا العام أيضا؛ حيث أنه يزين الأثاث المنجد بصفة خاصة، بالإضافة إلى البترولي والتركواز.