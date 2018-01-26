الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10881

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الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10881

حكايات سورية من ألمانيا

رشا عباس تدعو القارئ إلى وليمة حرب لتنقل له صور الخراب، ومآسي المدن البعيدة الباردة، بلغة سردية أنيقة.

العرب  [نُشر في 2018/01/26، العدد: 10881، ص(14)]

محاكاة ساخرة ومؤلمة لما يجري وجرى

ميلانو - صدرت حديثا عن منشورات المتوسط بميلانو – إيطاليا مجموعة قصصية جديدة للقاصة السورية رشا عبّاس حملت عنوان “مُلخص ما جرى”.

ومنذ القصة الأولى تدعونا رشا عبّاس إلى وليمة حرب، تبدأ برأس مقطوعة ولا تنتهي بأخبار الحرب والطاعون قبل المرور عبر “شاطئ يحملك إلى الفردوس من دون تذكرة”، في محاكاة ساخرة ومؤلمة في آن لما يجري وجرى.

وفي قصص المجموعة نلتقي بأشخاص يعيشون في مدن تحت القصف، ونلتقط التفاصيل الدموية التي لا نجاة منها، وإن كُنَّا في منأى عمّا يحدث هناك، حيث المسافات لا تحمي اللاجئ من اختبار الألم والسقوط في فخّ الذاكرة.

رشا عباس ترى الأشياء عن قرب، تتفحّصها بعينين تنقلان صور الخراب، ومآسي المدن البعيدة الباردة، بلغة سردية أنيقة لم تفقد بريقها عبر ثماني عشرة قصة وهي ترسم ملامح أشخاص نعرفهم، لا تهمُّنا أسماؤهم، بقدر ما نمضي معهم في طريق الخلاص الإنساني بعيد المنال.

تحدِّثنا عبّاس عن أخيها، عن أمّها، عن أصدقائها، عن تجارب حقيقية لمن مسَّهم الجنون قبل أن تصيبهم القذائف.

“ملخص ما جرى” مجموعة قصصية صدرت في 112 صفحة من القطع الوسط ضمن مجموعة “براءات” التي تصدرها الدار وتنتصر فيها للشعر والقصة القصيرة والنصوص، احتفاء بهذه الأجناس الأدبية.

ونلفت إلى أن رشا عبّاس قاصة سورية مقيمة بألمانيا، صدرت لها في القصة مجموعة بعنوان “آدم يكره التلفزيون” سنة 2008.

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