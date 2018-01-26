متفرقات: فيرناندو ألونسو مستعد لخوض منافسات 'سباق 24 ساعة'

جيمس هاردن يسجل رقمين مزدوجين ليقود هيوستون روكتس للفوز 104-97 على مستضيفه دالاس مافريكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

العرب

ألونسو: أنا مستعد للتسلية

◄ أكد السائق الإسباني فيرناندو ألونسو أنه بات مستعدا لخوض منافسات “سباق 24 ساعة” للسيارات بمدينة دايتون الأميركية التي تنطلق مطلع الأسبوع المقبل. وقال السائق الإسباني في تصريحات صحافية “أعتقد أنه أحد السباقات العريقة التي يرغب أي سائق في المشاركة فيها، أنا مستعد للتسلية.

وتحدث ألونسو عن استعداداته لخوض غمار منافسات السباق الأميركي، حيث أكد أنها ارتكزت على عمل الفريق ككل وتحليل البيانات المرسلة للسائقين، مشيرا أيضا إلى أنه سعى إلى التعرف بشكل أكبر على زملائه في فريق “يونايتد اوتوسبورت”، فيل هانسون ولاندو نوريس، خارج الحلبة من أجل “تدعيم روح الفريق”.

◄ سجل جيمس هاردن رقمين مزدوجين ليقود هيوستون روكتس للفوز 104-97 على مستضيفه دالاس مافريكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأربعاء. وأحرز هاردن 25 نقطة بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة وسجل فريقه عشر رميات ثلاثية من 14 محاولة في الربع الأول.

وأضاف تريفور أريزا 23 نقطة وكريس بول 12 نقطة لروكتس. وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لروكتس الذي يحتل المركز الثاني في القسم الغربي خلف غولدن ستيت وريورز حامل اللقب برصيد 34 انتصارا و12 هزيمة. وكان ويسلي ماثيوز لاعب مافريكس هو الأكثر تسجيلا في المباراة برصيد 29 نقطة.