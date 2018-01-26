الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10881

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10881

متفرقات: فيرناندو ألونسو مستعد لخوض منافسات 'سباق 24 ساعة'

جيمس هاردن يسجل رقمين مزدوجين ليقود هيوستون روكتس للفوز 104-97 على مستضيفه دالاس مافريكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

العرب  [نُشر في 2018/01/26، العدد: 10881، ص(23)]

ألونسو: أنا مستعد للتسلية

أكد السائق الإسباني فيرناندو ألونسو أنه بات مستعدا لخوض منافسات “سباق 24 ساعة” للسيارات بمدينة دايتون الأميركية التي تنطلق مطلع الأسبوع المقبل. وقال السائق الإسباني في تصريحات صحافية “أعتقد أنه أحد السباقات العريقة التي يرغب أي سائق في المشاركة فيها، أنا مستعد للتسلية.

وتحدث ألونسو عن استعداداته لخوض غمار منافسات السباق الأميركي، حيث أكد أنها ارتكزت على عمل الفريق ككل وتحليل البيانات المرسلة للسائقين، مشيرا أيضا إلى أنه سعى إلى التعرف بشكل أكبر على زملائه في فريق “يونايتد اوتوسبورت”، فيل هانسون ولاندو نوريس، خارج الحلبة من أجل “تدعيم روح الفريق”.

سجل جيمس هاردن رقمين مزدوجين ليقود هيوستون روكتس للفوز 104-97 على مستضيفه دالاس مافريكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأربعاء. وأحرز هاردن 25 نقطة بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة وسجل فريقه عشر رميات ثلاثية من 14 محاولة في الربع الأول.

وأضاف تريفور أريزا 23 نقطة وكريس بول 12 نقطة لروكتس. وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لروكتس الذي يحتل المركز الثاني في القسم الغربي خلف غولدن ستيت وريورز حامل اللقب برصيد 34 انتصارا و12 هزيمة. وكان ويسلي ماثيوز لاعب مافريكس هو الأكثر تسجيلا في المباراة برصيد 29 نقطة.

:: اقرأ أيضاً

قمة بين العين وشباب الأهلي في الدوري الإماراتي

الضغوط تحاصر زيدان في ريال مدريد

مكاسب صفقة المولد تغمر ليفانتي الإسباني

أرسنال ينشد إتمام صفقة أوباميانغ

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

خطاب ترامب في دافوس 'تبييض' لسياسته الخارجية

2018-01-26

إضراب جديد لطواقم الرحلات الجوية يعطل رحلات الخطوط الجزائرية

2018-01-26

رد مغربي حازم على ادعاءات هيومن رايتس ووتش الخاطئة

2018-01-26

خمس مجالس رئاسية تكشف انتهازية سياسة البشير

2018-01-26

أردوغان يصعّد الهجوم على عفرين 'حتى تحقيق النتيجة'

2018-01-26

اجتماع نادر بين نجل علي عبد الله صالح ومسؤولا روسيا في الإمارات

2018-01-26

واشنطن تدرج مسؤولين من طالبان وحقاني على لائحتها السوداء

2018-01-26

بي بي سي تخفض رواتب أربعة من كبار صحفييها

2018-01-26

الجيش الجزائري يعلن قتل سبعة إسلاميين مسلحين

2018-01-26

عفرين ومنبج تصعدان التوتر بين واشنطن وأنقرة

yesterday 12:45:49

:: اختيارات المحرر

حمل الفتيات القاصرات يثير جدلا واسعا في تركيا

ديكورات الأفلام تغزو غرف الأطفال

العلاقة بالمرآة تختلف بقدر اختلاف شخصية النساء

الطاقة الشمسية تبدد ظلام ليل المنازل اليمنية

جفت الزيتون يقي العائلات الفقيرة في لبنان من برد الشتاء

شاب عراقي يصنع طائرة لا يستطيع التحليق بها في كردستان

آن هاثاواي بطلة 'باربي'

سائق طبق نظام 'جي بي اس' فوقع في بحيرة

طلاب هولنديون يبتكرون إنسانا آليا يفهم صناعة الجبن

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا