فان مارفيك يقود أستراليا في المونديال

رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم ستيفن لوي يعتبر في بيان أن التعاقد مع فان مارفيك نتيجة رائعة لكرة القدم الأسترالية.

العرب

أقبل التحدي

سيدني – عين الاتحاد الأسترالي لكرة القدم المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك لقيادة منتخبه الوطني في نهائيات مونديال روسيا الصيف المقبل، خلفا لأنجي بوستيكوغلو الذي استقال من منصبه في نوفمبر بعد الفوز على هندوراس في الملحق الدولي.

وكان فان مارفيك الذي قاد السعودية إلى نهائيات مونديال روسيا 2018 قبل التخلي عن منصبه في سبتمبر بسبب خلاف على العقد مع الاتحاد المحلي للعبة، من أبرز الأسماء المطروحة لاستلام الإشراف على أبطال آسيا من الآن وحتى انتهاء كأس العالم.

واعتبر رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم ستيفن لوي في بيان أن التعاقد مع فان مارفيك “نتيجة رائعة لكرة القدم الأسترالية. إنه يعرف الكثير عن فريقنا وكيف يلعب لأنه درسه جيدا كمدرب خصم في المجموعة ذاتها (من تصفيات مونديال 2018). الخبرات التي يتمتع به تجعله خيارا مقنعا”.

ووقعت أستراليا مع السعودية بقيادة مارفيك في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018 وتعادلا ذهابا 2-2 وفازت أستراليا إيابا 3-2 لكنها اضطرت لخوض الملحق الآسيوي أولا ثم الملحق الدولي لكي تتأهل للنهائيات، فيما نال المنتخب الخليجي البطاقة المباشرة وتأهل مع اليابان بحلوله ثانيا خلف الأخيرة.

ورأى لوي أنه “مع بيرت فان مارفيك، نملك مدربا بإمكانه تحقيق أشياء رائعة مع هذا الفريق”. وسبق للمدرب الهولندي البالغ 65 عاما أن خاض تجربة المونديال وكانت ناجحة إذ قاد منتخب بلاده إلى النهائي عام 2010 في جنوب أفريقيا قبل الخسارة أمام إسبانيا، وقد أشرف على فرق كبيرة مثل فيينورد روتردام الذي أحرز معه كأس هولندا عام 2008 وكأس الاتحاد الأوروبي عام 2002، وبوروسيا دورتموند وهامبورغ الألمانيين.

وأكد فان مارفيك أن الأستراليين “ذاهبون إلى روسيا ليس من أجل أن يكون فريقا باستطاعته المنافسة وحسب، بل أريد أن نفوز بمبارياتنا”.

وأكد الاتحاد الأسترالي أن الاتفاق مع فان مارفيك يقضي بالإشراف على المنتخب حتى يونيو- يوليو، أي حتى انتهاء المشوار في مونديال 2018، وسيتخذ القرار بشأن من سيتولى هذا المنصب بعد نهائيات روسيا 2018 “في المستقبل القريب”.