أرسنال ينشد إتمام صفقة أوباميانغ

إدارة نادي أرسنال الإنكليزي تقوم بزيادة العرض المقدم إلى بوروسيا دورتموند، لضم المهاجم بيير أوباميانغ ليصبح 50.9 مليون جنيه إسترليني.

العرب

ضم أوباميانغ لتعزيز الخط الهجومي

لندن – تأمل إدارة نادي أرسنال الإنكليزي، في إتمام تعاقده مع المهاجم بيير أوباميانغ، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، خلال الأيام القليلة المقبلة. وقامت إدارة أرسنال بزيادة العرض المقدم إلى بوروسيا دورتموند، لضم اللاعب ليصبح 50.9 مليون جنيه إسترليني، حيث يهدف المدرب آرسين فينغر لتعزيز الخط الهجومي لفريق شمال لندن، بعد رحيل التشيلي أليكسيس سانشيز، إلى مانشستر يونايتد هذا الشتاء.

ووفقا لصحيفة “بيلد” الألمانية، فإن المدرب الفرنسي يخطط بالفعل لضم اللاعب والدفع به خلال المباراة القادمة خارج الأرض ضد سوانزي سيتي الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنكليزي الممتاز. وكان أرسنال قد تقدم مؤخرا بعرض لضم أوباميانغ بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه تم رفضه من جانب إدارة دورتموند، لكن الغانرز عادوا الآن بعرض جديد قريب جدا من تقييم النادي الألماني لسعر اللاعب البالغ 53 مليون جنيه إسترليني.

من ناحيته قال آرسين فينغر مدرب أرسنال، إن الفوز 2-1 على غريمه تشيلسي وبلوغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية لكرة القدم أظهر أن الفريق تجاوز آثار انتقال أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد، ولكنه رفض تأكيد اقتراب المدفعجية من ضم أي صفقة شتوية. وقدم أرسنال أداء سيئا في الأسابيع الأخيرة، لكن انتفاضته في الفوز على تشيلسي تعني أنه سيواجه مانشستر سيتي خلال النهائي في 25 فبراير المقبل.

آرسين فينغر: نريد تدعيم فريقنا بنجوم جدد، لكننا لسنا قريبين من التعاقد مع أي لاعب

ثمن الغموض

قال فينغر “أشعر أننا في يناير دفعنا ثمن الغموض الذي أحاط بالفريق، الآن عدنا إلى الوضوح، نعلم ما الذي علينا فعله، يمكننا التركيز على مستوى أدائنا”. ويحتل أرسنال المركز السادس في الدوري الممتاز متأخرا بفارق 23 نقطة عن سيتي المتصدر، وخسر أمام نوتنغهام فورست في كأس الاتحاد الإنكليزي، لتصبح كأس الرابطة هي البطولة الوحيدة المتاحة محليا أمامه هذا الموسم.

وانتقل سانشيز إلى يونايتد بعد أسابيع من التكهنات حول رحيله عن النادي اللندني. لكن الفريق لم يظهر افتقاده للاعب التشيلي عندما قلب تأخره بهدف مبكر عبر إيدين هازارد، ليفوز في مباراة الإياب بفضل هدفين من أنطونيو روديغير بالخطأ في مرمى فريقه تشيلسي وغرانيت تشاكا.

وأشار فينغر إلى أنه لن يتحدث عن احتمال تعاقد أرسنال مع المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ من بوروسيا دورتموند الألماني في محاولة لتعويض سانشيز. وقال فينغر “أفضل شيء هو عدم الحديث لأن ذلك لن يفيد، لو حدث أي شيء سيكون جيدا، نحن أقوياء بما يكفي للتركيز على تشكيلتنا الحالية… أنا سعيد للغاية بمجموعة اللاعبين التي نملكها”. وتابع “نريد تدعيم فريقنا، لكننا لسنا قريبين من التعاقد مع أي لاعب”.

أصابع الاتهام

في سياق آخر قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي إنه لا يملك تأثيرا كبيرا على نشاط فريقه في سوق الانتقالات، بعد خروجه من كأس رابطة الأندية الإنكليزية، أمام أرسنال. وتأتي النتيجة في فترة صعبة للفريق اللندني الذي فشل في الفوز في 6 من آخر سبع مباريات بغض النظر عن انتصاره بركلات الترجيح على نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنكليزي.

وقال المدرب الإيطالي إن فريقه يقع “تحت الضغط بسبب العديد من الإصابات”، ويبدو أنه ليس سعيدا حول النشاط الضعيف في سوق الانتقالات، واتهم بشكل غير مباشر إدارة البلوز بالتسبب في ذلك. وأضاف “لا أملك تأثيرا كبيرا على سوق الانتقالات، من الصيف الماضي، النادي هو صاحب القرار”. وارتبط تشيلسي بضم إيدين دجيكو مهاجم روما، وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن الصفقة اقتربت من الحسم.

كما ارتبط الفريق بأسماء عدة مهاجمين في فترة الانتقالات الشتوية من بينهم آندي كارول وآشلي بارنز إذ يسعى كونتي لتخفيف العبء عن الفارو موراتا. وعند سؤاله عن دجيكو قال كونتي إن الوضع خارج عن سيطرته. وتابع “لا أحب الحديث عن سوق الانتقالات والنادي هو من يقرر، وكما قلت من قبل وظيفتي هي محاولة تطوير اللاعبين وتحسين أدائهم”.