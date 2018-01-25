أرسنال يتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنكليزية بعد فوزه على تشيلسي

فريق أرسنال يفوز على جاره تشلسي على ملعب الإمارات شمال لندن، ويضمن بلوغه نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الانكليزية المحترفة لكرة القدم.

العرب

هدف بطاقة التأهل

لندن - بلغ أرسنال نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الانكليزية المحترفة لكرة القدم بفوزه على جاره تشلسي 2-1 على ملعب الإمارات الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي.

وافتتح البلجيكي إدين هازار التسجيل لتشلسي إثر تمريرة بينية من الإسباني بدرو فانفرد بالحارس الكولومبي دافيد أوسبينا وسجل داخل شباكه (7)، لكن أرسنال أدرك التعادل بواسطة مدافع تشلسي الألماني أنطوني روديغر الذي سجل هدفا خطأ في مرماه (12)، قبل أن يمنحه الفوز هدف السويسري غرانيت شاكا (60) مستغلا دربكة أمام المرمى.

ومنح هذا الهدف أرسنال بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية حيث يلاقي مانشستر سيتي في 25 فبراير المقبل على ملعب ويمبلي.

وكان مانشستر سيتي تخطى بريستول سيتي من الدرجة الأولى بفوزه عليه ذهابا وإيابا 2-1 و3-2 تواليا.

وكان الفريقان تعادلا سلبا في مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج قبل أسبوعين.

ولم يشارك لاعب أرسنال الجديد الأرميني هنريك مخيتاريان القادم من مانشستر يونايتد في صفقة شهدت انتقال التشيلي ألكسيس سانشيز في الاتجاه المعاكس وذلك لكونه خاض هذه المسابقة هذا الموسم في صفوف فريقه السابق.

وإذا كان مدرب أرسنال أرسين فينغر يملك سجلا ناصعا في كأس إنكلترا، فإنه لم يسبق له الفوز في كأس الرابطة منذ توليه تدريب أرسنال.

خاض تشلسي المباراة في غياب مهاجمه الأساسي إلفارو موراتا وصانع الألعاب سيسك فابريغاس لاعب أرسنال سابقا، ثم خسر جهود جناحه البرازيلي ويليان في الشوط الأول لإصابة بتمزق عضلي، فحل بدلا منه روس باركلي ليخوض أول مباراة له منذ انتقاله إلى فريقه الجديد قادما من إيفرتون مقابل 15 مليون جنيه استرليني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مدرب أرسنال فينغر بعد المباراة "أعتقد بأن فريقي كان متخوفا من المبادرة إلى الهجوم في الشوط الأول لكننا عوضنا في الشوط الثاني وسيطرنا على مجريات اللعب تماما".

وأضاف "سيكون لدينا متسع من الوقت للمباراة النهائية في ويمبلي لكننا سعداء لكوننا منحنا فرصة جديدة لأنصارنا للتواجد في هذا الملعب في السنوات الأخيرة".

وقال ويلشير بعد المباراة "الجهد الذي بذله كافة أفراد الفريق لا سيما في الشوط الثاني كان مفتاح الفوز اليوم".

وأضاف "لم تكن التشكيلة صحيحة في الدقائق ال25 الأولى وقد استغل تشلسي هذا الأمر، لكننا نجحنا في تصحيح الأمور بعد ذلك".

يذكر أنها المرة الرابعة التي يبلغ فيها أرسنال نهائي إحدى مسابقتي الكؤوس في إنكلترا في آخر خمس سنوات.