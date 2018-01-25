ثلاثة قتلى في حادث قطار بإيطاليا

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 110 آخرين، بينهم عشرة في حالة حرجة، جراء حادث تعرض له قطار ركاب قرب ميلانو.

العرب

البحث مستمر عن ركاب عالقين

ميلانو - أعلنت مسؤولة في أجهزة الإنقاذ مقتل ثلاثة أشخاص واصابة عشرة آخرين بجروح خطيرة في خروج قطار عن سكته صباح الخميس بالقرب من مدينة ميلانو.

وقالت مسؤولة أجهزة الإنقاذ في ميلانو كريستينا كوربيتا لقناة "سكاي تي جي24" التلفزيونية ان القطار خرج عن مساره لسبب لم يعرف بعد حوالي الساعة السابعة (06,00 ت غ) بالقرب من كبرى مدن الشمال الايطالي.

وكان القطار ترينورد، المكون من ست عربات، قد انطلق من مدينة كريمونا (نحو 90 كلم شمال شرقي ميلانو) وانحرف عن قضبانه بالقرب من بلدة بيولتيلو.

واضافت ان الحادث اسفر عن سقوط ثلاثة قتلى واصابة عشرة اشخاص بجروح خطيرة ونحو مئة آخرين بجروح طفيفة.

وبعد ساعتين على الحادث ما زال رجال الإنقاذ يبحثون داخل العربات التي انقلبت اثنتان منها على الاقل، بحثا عن ركاب قد يكونوا عالقين بين الحطام.

وقامت مروحيات بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وظهر في لقطات بثتها محطات التلفزيون جرحى يتم اجلاؤهم. وقد تلقى المصابون بجروح خطيرة اسعافات أولية في حقل يبعد عشرات الأمتار عن مكان الحادث.

وذكر صحافي من قناة "سكاي تي جي24" في المكان ان خمسة او ستة اشخاص ما زالوا عالقين في العربتين.

ووقع الحادث في محيط سيغراتي الضاحية الشرقية لميلانو. ولم تنقلب سوى العربتين في منتصف القطار الذي انطلق من كريمونا ويقل اشخاصا متوجهين الى مراكز عملهم في العاصمة الاقتصادية لايطاليا.

وهذا الحادث هو الأخطر منذ حادث القطار الذي اودى بحياة 23 شخصا في يوليو 2016 في بوليا.