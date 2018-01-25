الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10880

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الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10880

واشنطن تدعو إلى حظر دولي على تسليم الأسلحة لجنوب السودان

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي تشدّد على أن حظر الأسلحة 'سيساعد شعب جنوب السودان على إبطاء العنف، وسيحمي أرواح الأبرياء'.

العرب  [نُشر في 2018/01/25]

خيبة أمل للشعب

نيويورك - دعت الولايات المتحدة الاربعاء الأمم المتحدة إلى فرض حظر دولي على تسليم الأسلحة إلى جنوب السودان.

وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي امام مجلس الأمن ان حكومة الرئيس سالفا كير "تُثبت أكثر فأكثر أنها شريك غير صالح" لقيادة جهود السلام بالبلاد. مضيفة أن "الوقت حان لقبول الواقع القاسي، وهو ان قادة جنوب السودان لا يقومون سوى بخيانة شعبهم وتخييب امله".

ودعت هايلي القادة الأفارقة إلى تحميل حكومة جنوب السودان مسؤولية افعالها.

وشددت المندوبة الأميركية على ان الحظر على الأسلحة "سيساعد بالفعل شعب جنوب السودان على ابطاء العنف، وإبطاء تدفق الأسلحة والذخائر، وسيحمي أرواح الأبرياء".

في أواخر ديسمبر الماضي، تبادلت حكومة جنوب السودان والفصيل المتمرد الرئيسي بقيادة نائب الرئيس السابق الاتهامات بشأن خرق الهدنة.

وكان تم التوصل إلى هذه الهدنة في مسعى لإنهاء حرب أهلية مدمرة مستمرة منذ أربع سنوات بين قوات الرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك مشار اندلعت أواخر 2013، بعد أقل من ثلاث سنوات على نيل البلد الاستقلال اثر حرب استمرت عقودا بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الخرطوم.

واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها مشار في بيان القوات الحكومية بشن "هجوم عدواني" على مواقعها في بلدة بيه بايام في شمال البلاد بالإضافة لمواقع أخرى في جنوب غرب البلاد.

من جهته، نفى الناطق باسم الجيش الجنرال لول رواي كونغ هذه الأحداث، واتهم المتمردين بارتكاب "خروقات خطيرة" لوقف إطلاق النار في مناطق عدة بالبلاد.

وتم توقيع اتفاق سلام في 2015 لكنه انهار في يوليو 2016.

وقتل عشرات الآلاف في المعارك التي أجبرت أكثر من مليون مواطن على النزوح إلى اوغندا المجاورة وجمهورية الكونغو الديمقراطية في ما وصف بأنه اكبر أزمة لاجئين في القارة.

ومنذ 2013، تعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، حربا أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعدا قبليا.

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