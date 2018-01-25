ترامب مستعد للشهادة 'تحت القسَم' في ملف التدخل الروسي

الرئيس الأميركي يُبدي استعداده للإدلاء بشهادته تحت القسم أمام المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة سنة 2016.

العرب

ترامب: لم يحصل أي عرقلة إطلاقا

واشنطن - ابدى الرئيس الأميركي الاربعاء استعداده للخضوع لاستجواب من جانب المحقق الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق بحصول تواطؤ محتمل بين فريق حملة دونالد ترامب الانتخابية وروسيا.

وقال ترامب "انا مستعد للقيام بذلك (...) أريد فعلا القيام بذلك"، وذلك خلال لقاء غير معلن مع عدد قليل من الصحافيين في البيت الأبيض قبل ساعات فقط على مغادرته للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

واضاف ترامب "سأقوم بذلك تحت القسم، دون شك"، مشددا مجددا على عدم حصول "اي تواطؤ" بين فريق حملته وروسيا.

واذا كان التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة خصوصا من خلال القرصنة المعلوماتية او نشر الأخبار الكاذبة محسوما بالنسبة إلى اجهزة الاستخبارات الا ان مولر يحقق حول تواطؤ محتمل بين فريق ترامب والكرملين.

وكان مولر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي"، وجه الاتهام مؤخرا إلى عدة مقربين من ترامب من بينهم مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين والذي أقر بالكذب على المحققين الفدراليين ووافق على التعاون مع القضاء.

ويحاول مولر ايضا تحديد ما اذا كان الرئيس قام بعرقلة القضاء.

يركز التحقيق بشكل خاص على الظروف التي أقدم فيها على اقاله مدير الـ"اف بي آي" جيمس كومي في مايو الماضي. وقال هذا الأخير اثناء ادلائه بشهادته تحت القسم امام مجلس الشيوخ ان الرئيس طلب منه شخصيا خلال لقاء في المكتب البيضاوي وقف التحقيق حول فلين.

وكان ترامب اعتبر في مطلع يناير انه "من غير المرجح" ان يدلي بشهادته مع المدعي الخاص.

وعند سؤال ترامب حول موعد مثل هذه الجلسة، اشار بشكل غامض إلى يوم الاربعاء في "غضون اسبوعين او ثلاثة".

اما عند سؤاله حول ما اذا كان مولر سيكون منصفا ازاءه فقد رد ترامب "سنرى وآمل ذلك"، قبل ان يشدد مجددا على انه لم يرتكب اي خطأ وقال "لم يحصل اي عرقلة اطلاقا".

الا ان محامي البيت الأبيض تاي كوب اظهر مساء الاربعاء حذرا اكبر خصوصا في ما يتعلق بادلاء الرئيس بشهادته تحت القسم.

وقال كوب "يجب ان نتذكر ان ترامب تكلم على عجل قبل مغادرته إلى دافوس، لكنه لا يزال على استعداد للتعاون بشكل تام مع فريق المدعي الخاص وإلى لقاء مولر"، بحسب ما نقلت عنه شبكة "سي ان ان".

وكان وزير العدل الاميركي جيف سيشنز ادلى بشهادته الاسبوع الماضي امام فريق مولر ليكون بذلك العضو الأول في حكومة ترامب الذي يخضع للاستجواب في اطار هذا التحقيق الحساس.

وكان سيشنز قال في جلسة استماع عامة امام مجلس الشيوخ في يونيو 2017 ان فكرة تواطئه مع الحكومة الروسية "كذبة مقيتة".

الا انه اثار احباط اعضاء لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ عندما امتنع مرات عن الاجابة مبررا ذلك بالحق في السرية في ما يتعلق بمحادثاته مع الرئيس.

وكان سيشنز المقرب من ترامب تنحى عن التحقيق حول روسيا الذي يلقي بظلاله على الادارة الحالية. الا ان البعض يشتبه في انه واصل استخدام نفوذه في الكواليس خصوصا عندما أوصى بإقالة كومي في 2017.