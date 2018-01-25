توافق سعودي أميركي بشأن الموقف من إيران

رئيس مجلس النواب الأميركي يجدد توافق بلاده مع السعودية بشأن ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل سافر في شؤون بعض الدول العربية.

العرب

مواقف منسجمة بشأن خطر التدخلات الإيرانية

الرياض – جدّد رئيس مجلس النواب الأميركي، بول رايان، خلال زيارته المملكة العربية السعودية، الأربعاء، التعبير عن توافق موقف واشنطن مع وجهة نظر الرياض بشأن خطر التدخلات الإيرانية في المنطقة.

واستُقبل رايان خلال الزيارة من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تمّ “استعراض العلاقات بين البلدين، إضافة إلى بحث مجالات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس بشأن اللقاء.

وخلال اجتماع لرايان مع رئيس مجلس الشورى السعودي، عبدالله آل الشيخ، تطرّق الطرفان إلى الوضع في المنطقة والتهديدات التي تواجهها، مشيرين إلى “ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل سافر في شؤون بعض الدول العربية، وتاريخه الطويل في دعم الإرهاب وزعزعة الأمن في المنطقة من خلال دعم الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون”.

وعرض الطرفان للملف اليمني حيث شدّد آل الشيخ على أنّ بلاده “قدمت المساعدات المادية والمعنوية للشعب اليمني على مدى سنوات طويلة، وساهمت مع باقي الدول الخليجية في صياغة المبادرة الخليجية لإحلال الأمن والسلام في اليمن”، قائلا إنّ “تدخل قوات التحالف في اليمن جاء وفق القانون الدولي واستجابة لنداء الرئيس الشرعي”.