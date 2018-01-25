حملة غزل ملابس هدية لرئيسة وزراء حامل

هاشتاغ 'انسجوا من أجل جاسيندا' انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل المستخدمون صور الملابس التي تم غزلها يدويا.

العرب

في انتظار المولود

ويلينغتون - ألهم إعلان جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، عن حملها امرأة فكرة تدشين حملة للغزل اليدوي لملابس الأطفال.

وكانت أرديرن أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها وشريكها ينتظران وضع أول طفل لهما في شهر يونيو المقبل.

ودعت امرأة نيوزيلندية تدعى هيذر مكراكن، عبر موقع تويتر النيوزيلنديين إلى غزل الملابس يدويا والتبرع بها للجمعيات الخيرية. واستخدمت في حملتها هاشتاغ “انسجوا من أجل جاسيندا”. وسرعان ما انتشر الهاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل المستخدمون صور الملابس التي تم غزلها يدويا.

ووفقا لموقع “بي بي سي” البريطاني، قالت مكراكن، التي تعيش الآن في الولايات المتحدة، إنها لم تكن تتوقع أن يؤيد كثيرون فكرتها. وأضافت “شعرت بالسعادة عندما سمعت الخبر، وأحسست أنه يتعين عليّ تقديم هدية بسيطة، ثم جاءتني فكرة الهدية التي سيسعد بها الأطفال كثيرا لا سيما أنهم في حاجة إليها.. لدي خبرة لا بأس بها في غزل الملابس يدويا، لذلك أتحدى نفسي في صنع شيء جيّد. والآن بعدما أصبحت مسؤولة علانية يتعين عليّ أن أواصل”.

ولم يكن النيوزيلنديون فقط من تفاعلوا مع الهشاتاغ، إذ أعرب كثيرون آخرون عن رغبتهم في المشاركة في الحملة.