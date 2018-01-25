متفرقات: ليبرون جيمس سابع لاعب يتخطى حاجز الـ30 ألف نقطة

اللجنة الأولمبية الألمانية تلعن أنها ستشارك في منافسات دورة الألعاب الشتوية المقبلة بمدينة بيونجتشانغ بكوريا الجنوبية ببعثة مكونة من 153 رياضيا.

العرب

احتراف مشهود به

◄ بات نجم كليفلاند كافالييرز ليبرون جيمس سابع لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يتخطى حاجز الـ30 ألف نقطة في المباراة التي خسرها فريقه على أرض سان انطونيو سبيرز 102-114. وقبل ثانية واحدة من نهاية الربع الأول حقق “الملك” هذا الإنجاز بتسجيله نقطته الثامنة في المباراة، رافعا رصيده إلى 30 ألفا ونقطة واحدة في الموسم المنتظم، وانضم إلى ستة أساطير هم كريم عبدالجبار (38387 نقطة) وكارل مالون (36928) وكوبي براينت (33643) ومايكل جوردان (32292) وويلت تشامبرلاين (31419) والألماني ديرك نوفيتسكي (30837).

◄ أعلنت اللجنة الأولمبية الألمانية أنها ستشارك في منافسات دورة الألعاب الشتوية المقبلة بمدينة بيونجتشانغ بكوريا الجنوبية ببعثة مكونة من 153 رياضيا. وتراهن ألمانيا في الحصول على ميدالية في أولمبياد بيونجتشانغ على لاعبة “البياثلون” لاورا داهلمير، بطلة العالم سبع مرات، ولاعبة التزلج السريع كلاوديا بخيشستاين. وشاركت ألمانيا أيضا في أولمبياد سوتشي 2014 بـ153 رياضيا، حيث فازت بـ19 ميدالية. وقال ديرك شيملبنغ مدير الرياضات باللجنة الأولمبية الألمانية “تلك النتائج ستكون المقياس بالنسبة إلينا”. وتقام دورة الألعاب الشتوية 2018 في الفترة ما بين يومي التاسع و25 فبراير المقبل.

◄ سيغيب الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا، عن الملاعب لثلاثة أسابيع بعدما كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها بعد انسحابه الثلاثاء من الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا في كرة المضرب، أنه يعاني من تمزق في العضلة الداخلية لخاصرته تعرض له خلال مباراته مع الكرواتي مارين سيليتش. وخضع الإسباني للفحوصات، وتبين أنه يعاني إصابة من الدرجة الأولى على مستوى وركه الأيمن حسب ما كشف مدير أعماله، مضيفا “سيخضع للراحة خلال اليومين المقبلين بعد عودته إلى إسبانيا، وسيبدأ علاجا فيزيائيا مضادا للالتهاب”.