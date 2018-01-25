بن عمر مطلوب في الدوري السعودي

مهدي العجيمي مدير الكرة بنادي النجم الساحلي التونسي يكشف عن تلقي ناديه لعرض مغري من النصر السعودي، لضم لاعب خط الوسط محمد أمين بن عمر إلى الفريق.

العرب

موهبة تحت المجهر

تونس - كشف مهدي العجيمي مدير الكرة بنادي النجم الساحلي التونسي أن إدارة ناديه تلقت عرضا مغريّا من النصر السعودي، لضم لاعب خط الوسط محمد أمين بن عمر إلى الفريق الأول لكرة القدم، قبل انتهاء سوق الانتقالات الشتوية.

وأشار العجيمي إلى أن عرض النصر ليس الوحيد من السعودية، وإنما تلقى النجم عرضا من أهلي جدة، مشيرا إلى أن كل منهما يرغب في ضم بن عمر لمدة 6 أشهر بعقد إعارة.

وقال العجيمي في تصريحات صحافية “إدارة النصر قدّمت عرضا لاستعارة اللاعب مع أفضلية الشراء، وهو ما نرفضه ونفضل إعارته فقط وانتظار العروض التي قد تصله لاحقا بعد مشاركته في كأس العالم مع منتخب تونس”. وأضاف أن إدارة النجم لديها عرض آخر من أحد الفرق الأوروبية التي تسعى إلى ضم بن عمر بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، مؤكدا أن رغبة اللاعب ومصلحة النادي سيحددان وجهته المقبلة. وكان أهلي جدة يفاضل بين التونسي محمد أمين بن عمر والمصري طارق حامد نجم الزمالك لضم أحدهما في يناير الجاري.

قالت مصادر قريبة من النادي الأهلي، إن إدارة النادي تلقت موافقة نظيرتها في نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي للتنازل عن الدولي محمد أمين بن عمر على سبيل الإعارة، دون صدور بيان رسمي بذلك. وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تونسية أن اللاعب أمين بن عمر انتقل لصفوف الأهلي السعودي، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وقالت صفحة للنادي التونسي على “فيسبوك” “أمين بن عمر في الأهلي السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قيمة الصفقة 500 ألف دولار”.

وتسبب دخول نادي النصر على خط التفاوض مع اللاعب التونسي في لغط بالأوساط الرياضية. من جانبه أكد، رئيس نادي النصر المكلف سلمان المالك في وقت سابق، أن إدارته أول من بدأت في مفاوضات بن عمر، وأنها تحترم ميثاق الشرف مع جميع الأندية. وقال المالك “تربطنا علاقة جيدة مع الأهلي وبقية الأندية، ولكن اللاعب يعتبر هدفا مهما”.

من ناحية أخرى واصلت جماهير نادي الهلال صدارتها في مبادرة “ادعم ناديك” التي أطلقها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بهدف دعم ومساندة الأندية ماليا في مواجهة الأزمات المالية التي تعرضت لها بعض هذه الأندية في الفترة الماضية. وواصلت جماهير الهلال تربعها على صدارة القائمة في مبادرة “ادعم ناديك” حيث وصل عدد جماهير الهلال المشاركة في المبادرة حتى ظهر أمس الأربعاء 44 ألفا و175 مشجعا بانضمام 513 مشجعا.

كما ظلت المراكز الأولى في القائمة من نصيب الأندية الكبيرة بالمملكة حيث يحتل النصر المركز الثاني بعدد مشتركين بلغ 39 ألفا و43 مشجعا مقابل 31 ألفا و402 مشجعا لاتحاد جدة و12 ألفا و998 مشجعا لأهلي جدة و3.367 ألف مشجع للشباب. وتأتي جماهير نادي القادسية في المركز الرابع عشر والأخير بعدد مشتركين بلغ 218 مشجعا.

وإلى جانب الدعم المالي الذي توفره الجماهير لأنديتها المختلفة، تساهم المبادرة في استعادة الدور البارز والكبير للجماهير في مساندة أنديتها والوقوف بجانبها. ومنذ إطلاق المبادرة حتى الآن، بلغ عدد المشاركين فيها نحو 136 ألف مشجع لدعم ومساندة الأندية الـ14 الناشطة في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم حيث يتزايد العدد بشكل تدريجي يوميا.