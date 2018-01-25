بيرو تحدد قائمة المونديال في مارس

ريكاردو غاريكا يعرب عن ثقته في الحالة الفنية لمهاجم فريقه باولو غيريو المعاقب بالإيقاف حتى مايو المقبل بسبب سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات.

العرب

غاريكا: في القائمة النهائية يمكن أن يتواجد لاعبون لا يلعبون بشكل مستمر

ليما – أعلن ريكاردو غاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو الأول لكرة القدم، أنه سيحدد القائمة الرئيسية للاعبيه المشاركين في مونديال 2018 مع حلول مارس المقبل. وأوضح غاريكا أن هؤلاء اللاعبين الذين ستشملهم القائمة سيخوضون مباراتين وديتين في الولايات المتحدة الأميركية في نفس الشهر.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة البيروفية ليما “في القائمة النهائية يمكن أن يتواجد لاعبون لا يلعبون بشكل مستمر ولكنهم يتدربون بشكل طبيعي”.

وأعرب غاريكا عن ثقته في الحالة الفنية لمهاجم فريقه، وأبرز نجومه باولو غيريو المعاقب بالإيقاف حتى مايو المقبل بسبب سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات. وتابع “الأمر يعتمد على باولو، للأسف العقوبة لا تسمح له باكتساب الإيقاع المطلوب، ولكننا نثق في الاحترافية التي يتمتع بها وفي أنه سيكون بأفضل حال”.

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن نجم آخر في صفوف فريقه، وهو لاعب الوسط المهاجم كريستيان كويبا الذي يواجه مشكلة مع ناديه الحالي ساو باولو البرازيلي ولم يحدد بعد الوجهة التي سيكمل بها مسيرته. وأعرب غاريكا عن قلقه من وضع اللاعب المذكور، متمنيا أن تتضح الأمور بالنسبة إليه في أقرب وقت.

واستطرد قائلا “عندما يمثل أحدهم دولة ما فإن كل ما يفعله يكون له تأثيره على سمعة هذه الدولة، معرفة المكان الذي سيلعب به أمر مهم للغاية بالنسبة إلينا، سنتابعه وسنرشده ولكننا لن نقرر مصيره”.