اتحاد سوريا يغض النظر عن الألماني هاي

نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية فادي دباس يكشف أنه تم غض النظر عن التعاقد مع المدرب الألماني أنطوني هاي للإشراف على منتخب سوريا.

العرب

الخبرة مهمة

دمشق - أوضح نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية فادي دباس أنه تم غض النظر عن التعاقد مع المدرب الألماني أنطوني هاي للإشراف على منتخب سوريا بسبب ضعف سيرته الذاتية.

وأضاف دباس في تصريح صحافي الأربعاء أن لجنة المنتخبات اطلعت على السيرة الذاتية للمدرب الألماني بيرند ستانغه. وأوضح أن اللجنة “قررت بعد دراسة مستفيضة تقديم مقترحها لاتحاد الكرة بالتعاقد معه نظرا إلى خبرته الكبيرة في تدريب عدة أندية أوروبية، إضافة إلى منتخبات عمان والعراق وسنغافورة وبيلاروسيا ومنتخب ألمانيا الشرقية سابقا”.

وأضاف دباس أن المدرب ستانغه (69 عاما) “أبدى رغبته في القدوم إلى سوريا والتفاوض على شروط توقيع العقد خلال الأسبوع القادم”. وكان رئيس الاتحاد السوري صلاح رمضان أعلن منتصف الشهر الحالي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع هاي الذي يشرف حاليا على منتخب رواندا المشارك في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين المقامة في المغرب.

وسيخلف شتانغه الذي قاد فريق كارل زيوس لينا إلى إحراز كأس ألمانيا الشرقية مرتين (1972 و1974)، وأحرز بطولة الدوري القبرصي والكأس السوبر القبرصية مع إبولون ليماسول (2006)، في حال التوصل إلى اتفاق نهائي معه، المحلي أيمن حكيم الذي استقال من منصبه بعد الخروج من الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2018 إثر خسارته أمام أستراليا إيابا 1-2 بعد التعادل ذهابا 1-1. ويستعد منتخب سوريا للمشاركة في كأس آسيا في الإمارات مطلع 2019.