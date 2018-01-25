السعودية وقطر والبحرين في مونديال اليد 2019

منتخبات السعودية وقطر والبحرين وكوريا الجنوبية تتأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في ألمانيا والدنمارك عام 2019.

العرب

منتخب السعودية يتصدر الترتيب

الرياض - تأهلت منتخبات السعودية وقطر والبحرين وكوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في ألمانيا والدنمارك عام 2019. جاء تأهل المنتخبات الأربعة للمونديال بعد نجاحها في انتزاع بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة في كوريا الجنوبية.

ففي المجموعة الأولى للدور الرئيسي للبطولة، تغلب منتخب السعودية على كوريا الجنوبية بنتيجة 26-23، وإيران على سلطنة عمان بنتيجة 40-25. بذلك، يتصدر منتخب السعودية الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية، فيما يحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرًا سلطنة عمان بلا رصيد من النقاط.

وهنأ تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، لاعبي منتخب الأخضر لكرة اليد ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة بمناسبة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2019. ووجّه آل الشيخ بتقديم مكافأة مالية بواقع 50 ألف ريال لكل لاعب، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في مختلف الاستحقاقات الدولية المقبلة. وأبدى آل الشيخ سعادته بالإنجازات والنجاحات المتلاحقة التي تحققها المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية، مشددا في السياق ذاته بأن “هذه الإنجازات والنجاحات جاءت بعد تظافر كل الجهود”.

وفي المجموعة الثانية، فاز منتخب قطر على الإمارات بنتيجة 34-20، والبحرين على اليابان بنتيجة 29-21. بذلك، يتصدر منتخب قطر الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن البحرين، فيما يحتل المنتخب الياباني المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرا الإمارات بصفر من النقاط. ووفقا للوائح الاتحاد الدولي للعبة، فإن الفريق الفائز يحصل على نقطتين، بينما لا يحصل الخاسر على أي نقطة.

وقسّمت الفرق المشاركة في البطولة إلى أربع مجموعات ضمن منافسات الدور الأول، وتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي ليتم تقسيمها إلى مجموعتين.

وبعدها يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعتين إلى المربع الذهبي للبطولة القارية. وبذلك، تحددت ملامح مواجهات نصف النهائي، حيث يلعب المنتخب السعودي مع نظيره البحريني، والكوري الجنوبي مع نظيره القطري الجمعة.