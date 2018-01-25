الفيفا يستعد لزيارة تفقدية إلى المغرب

تزور لجنة من الاتحاد الدولي لكرة لقدم، المغرب شهر أبريل المقبل، من أجل الوقوف على مدى تطابق ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026 على أرض الواقع. وستتفقد لجنة الفيفا بالمغرب، كل المرافق المتعلقة بتنظيم مونديال 2026، والإنجازات التي تم تحقيقها، في هذا الخصوص.

العرب

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الدار البيضاء (المغرب) - كان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ومولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ملف ترشيح المغرب لتنظيم المونديال، قد أكدا في مؤتمر صحافي الثلاثاء بالدارالبيضاء، أن المغرب وضع ملفا متكاملا للفوز بسباق تنظيم مونديال 2026.

يشار إلى أن المغرب يتقدم للمرة الخامسة بترشيحه لتنظيم المونديال. وقال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم إن التغييرات التي عرفها نظام التصويت الذي منح الحق لجميع الاتحادات المنتمية إلى الفيفا لاختيار البلد المستضيف للمونديال “تجعل جميع الملفات متساوية”.

وأضاف أن الاتحاد الدولي يحتكم في دراسته للملفات المترشحة إلى البنيات التحتية والعائدات المالية، إضافة إلى جوانب متعلقة بالتنمية المستدامة ومجال حقوق الإنسان، “وهي أمور حققت فيها المملكة تقدّما ملموسا، على الرغم من الانتقادات التي وجّهت لها”.

وتابع “آن الأوان للمغرب أن يستثمر البنيات التحتية التي بات يتوفر عليها في تنظيم تظاهرات رياضية عالمية من قيمة كأس العالم”. وأردف قائلا إن الترشح لاحتضان نسخة 2026 “فرصة لإتمام مجموعة من المشاريع التي أطلقتها المملكة بما في ذلك الجانب المتعلق بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، بإشراك كل الفاعلين في هذا المشروع الذي يمثّل القارة الأفريقية”، مضيفا “ولهذا الغرض استعانت اللجنة بنجوم كرة القدم الأفريقية مثل الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدييه دروغبا، وهناك الكثير من الأسماء الأخرى”.

وأكدت اللجنة المكلفة بملف ترشح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2026 أن “المغرب معبأ من أجل هذا الترشيح “الأفريقي”، مشددة على أن المملكة تعمل منذ مدة مع البلدان الأفريقية ورئيس الاتحاد الأفريقي للعبة من أجل حشد الدعم للملف المغربي. وقال رئيس اللجنة وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي في مؤتمر صحافي في الدار البيضاء “ترشيح المغرب لاحتضان المونديال هو ترشيح موحد يمثّل قارة أفريقيا بأكملها”، مشيرا إلى أن الانتقادات التي وجّهت للجنة المكلفة بملف ترشيح المغرب بسبب تأخر أول خروج إعلامي لها يمكن تجاوزها، وقال “نحن قادرون على تدارك الوقت وتحقيق ما يصطلح عليه في لغة كرة القدم بالريمونتادا”.

المغرب سيقدم ملف الترشيح الكامل في 16 مارس المقبل، على أن تحل لجنة مراقبة تابعة للاتحاد الدولي في أبريل

وتابع أن اللجنة قامت بإعداد ملف متكامل وعلى مستوى عال يتماشى والمتطلبات التقنية التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وقال “المغرب حقق تقدّما كبيرا مقارنة بالمرات السابقة التي قدّم فيها ترشيحه، خاصة على مستوى البنيات التحتية، وبات يتوفر على جميع الإمكانيات التي تخوّل له احتضان كأس العالم، وفي مقدمتها الاستقرار الأمني والسياسي الذي يعيشه المغرب، والموقع الجغرافي المتميز بقربه من أوروبا وآسيا، إضافة إلى شغف الجمهور المغربي بكرة القدم”.

من جهته، أعلن وزير الشباب والرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي أن الحكومة المغربية ستقدم “المساندة الكاملة للاتحاد الكروي المحلي لترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم”، مشيرا إلى أن المملكة “عملت على تجاوز مجموعة من النقائص التي كانت خلال ترشحها لاحتضان المونديال في مناسبات سابقة”.

وتابع “الحكومة المغربية عملت على تعبئة جميع القطاعات المتدخلة من أجل أن يقنع الملف المغربي أعضاء الاتحاد الدولي في 13 يونيو المقبل، موعد التصويت على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم كأس العالم لسنة 2026” خلال المؤتمر الـ68 للفيفا الذي سينعقد في موسكو عشية انطلاق مونديال 2018. وسيقدّم المغرب ملف الترشيح الكامل في 16 مارس المقبل، على أن تحلّ لجنة مراقبة تابعة للاتحاد الدولي في أبريل لمتابعة مدى مطابقة الملف مع ما هو موجود على أرض الواقع.

وكشفت اللجنة عن الهوية البصرية لحملة ترشح المملكة لاستضافة هذه التظاهرة الرياضية العالمية. وتم اختيار شعار “ترشيح أمة” للتعريف بالهوية البصرية لملف المملكة، حيث تحتل النجمة الخضراء، رمز الوحدة الوطنية والإشعاع المغربي، مكانا محوريا في هذه الهوية، بجانبها أوراق متناثرة لشجرة ذات لون أحمر فاقع، في إشارة إلى الهوية متعددة الروافد للمملكة المغربية.

ويوجد في الجزء السفلي من الهوية البصرية، وعلى نفس الخط، كرة قدم وتاريخ 2026، بمعنى الهدف النهائي من الترشيح. وفجّر الشعار الذي وضعته اللجنة المكلفة بملف ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026، استياء وغضب الشارع الكروي المحلي، بسبب عدم جودته.

وكان فوزي لقجع، ومولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشح الدولة العربية لتنظيم المونديال، قدّما الأربعاء، شعار الحملة في مؤتمر صحافي، عُقد بالدار البيضاء. وجاء الشعار، عبارة عن نجمة خضراء وسط أوراق شجر حمراء اللون، وكرة قدم بجانبها تاريخ 2026. ولم يلق هذا الشعار، الإجماع من طرف الجماهير المغربية، التي انتظرت أن يكون الشعار، أكثر جودة وجاذبية، حتى يرقى لحجم الحدث.

وكان المغرب أعلن في أغسطس الماضي ترشحه للمرة الخامسة لاستضافة العرس العالمي بعد 1994 و1998 و2006 و2010، ويواجه منافسة ترشيح مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويعوّل المغرب على دعم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي دعا رئيسه الملغاشي أحمد أحمد إلى “دعم صريح وكبير” للمملكة.

وأوضحت اللجنة أنها تعوّل على دعم 53 عضوا في الاتحاد الأفريقي للعبة لكنها أكدت أيضا أنها ترغب في “إقناع دول أخرى من أجل الحصول على أغلبية الأصوات في مؤتمر الفيفا”. ولم يتم الكشف عن المبلغ الذي خصص لحملة ترشيح المغرب، واكتفت اللجنة فقط بالتذكير بأن الترشيحين الأخيرين للمغرب لمونديالي 2006 و2010 كلف كل منها 130 مليون درهم (12 مليون يورو).