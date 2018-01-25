غريزمان هدف برشلونة القادم

النادي الكتالوني ينوي الحصول على الفرنسي أنطوان غريزمان من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ100 مليون يورو.

العرب

هل ينضم غريزمان لبرشلونة

برشلونة (إسبانيا) – بدأ نادي برشلونة الإسباني التفكير في الصفقات التي ينوي التعاقد معها الصيف المقبل، وذلك بعد أن نجح هذا الشتاء في ضم صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو وقلب الدفاع الكولومبي ياري مينا.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن الهدف الرئيسي للبلوغرانا الصيف المقبل، سيكون الفرنسي أنطوان غريزمان نجم هجوم أتلتيكو مدريد، حيث ينوي النادي الكتالوني الحصول عليه من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ100 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن الهدف الثاني لعملاق الليغا، سيكون آرثر هينريك ميلو لاعب وسط غريميو، والذي يلقبه كثيرون بإنييستا الجديد نظرا لتشابه أسلوبه مع أسطورة ملعب كامب نو.

وأشارت إلى أن برشلونة سيعتمد على عاملين للتعاقد مع اللاعب؛ الأول هو رغبة اللاعب نفسه، والذي صرح من قبل بأن رغبته هي اللعب لبرشلونة، بل ظهر في صورة أثارت الجدل مع روبرت فرنانديز المدير الرياضي لبرشلونة وهو يرتدي قميص البلوغرانا.

أما العامل الثاني فهو أن برشلونة سيحاول إغراء النادي البرازيلي بالإبقاء على اللاعب معه لمدة عام على سبيل الإعارة، وذلك للحصول عليه في النهاية مقابل 25 مليون يورو بدلا من 50 مليونا. ولن يتعجل برشلونة في التعاقد مع آرثر، حيث أن عمره 21 عاما، وترى إدارة البارسا أن أمامه الكثير ليتطور، قبل أن يصبح جاهزا للتألق في الملاعب الأوروبية.