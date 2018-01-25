بلاتيني يعترض على إيقافه لدى المحكمة الأوروبية

ميشال بلاتيني يعترض من خلال الاستئناف لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على جميع الإجراءات الجزائية للاتحاد الدولي (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضي.

العرب

لا يخشى التحدي

باريس - أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق الفرنسي ميشال بلاتيني، أنه تقدم باستئناف لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ للاعتراض على إيقافه عن ممارسة أي نشاط كروي حتى أكتوبر 2019.

وقال صانع الألعاب السابق للمنتخب الفرنسي الذي استنفد جميع سبل الاستئناف ضد عقوبته في سويسرا (حيث يوجد مقر الاتحاد الأوروبي للعبة) “إنها مسألة شرف بالنسبة إلي، أريد أن تنصفني العدالة”. وأضاف بلاتيني (62 عاما) “هذا الاستئناف يدخل في إطار منطق ما قلته دائما: أنا أعتبر أني لم أرتكب أي خطأ، وأنا مصمم على تأكيد حقوقي حتى النهاية وإثبات براءتي”.

وفي تصريح صحافي قال فانسان سولاري محامي بلاتيني في سويسرا وغير المكلف بالقيام بهذا الإجراء الذي تكفل به محامو صاحب الكرة الذهبية 3 مرات، في فرنسا، “أؤكد لكم أن هذا الاستئناف تم تقديمه”.

وأبرز بلاتيني أنه يعترض “من خلال هذا الاستئناف لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على جميع الإجراءات الجزائية للاتحاد الدولي (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضي”. وختم قائلا “كان يمكنني، قبل عام ونصف العام من نهاية عقوبتي، الاستمرار في التمتع بالحياة، ولكن أنا لا أريد أن أستسلم”.

وأوقف بلاتيني للوهلة الأولى من قبل القضاء الداخلي لفيفا 8 سنوات في أكتوبر 2015 بسبب دفعة غير مشروعة بقيمة مليوني دولار، حصل عليها عام 2011 عن عمل استشاري قدمه قبل 9 سنوات لرئيس الاتحاد الدولي آنذاك السويسري جوزيف بلاتر الموقوف هو أيضا في العملية نفسها، ثم قلصت العقوبة إلى 6 أعوام من قبل لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي، ثم إلى 4 أعوام عن طريق محكمة التحكيم الرياضي التي مقرها في لوزان.

وبعد ذلك لجأ بلاتيني الذي حرمته العقوبة من الترشح لرئاسة فيفا، إلى المحكمة السويسرية التي مقرها لوزان أيضا للاعتراض على عقوبته، لكن المحكمة أكدت في يوليو 2017 إيقافه لأربعة أعوام حتى أكتوبر 2019.

وحصل على ميدالية الشرف خلال مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم 1978 في الجولة الأولى. وخلال عام 1982 وفي بطولة كأس العالم تمكن من الحصول على المرتبة الرابعة مع منتخب بلاده. وخلال عام 1984 تمكن من الحصول على الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده فرنسا في بطولة أوروبا.

كما تمكن من الحصول على الميدالية البرونزية مع منتخب بلاده عندما تمكن من حصد المرتبة الثالثة في بطولة كأس العالم لعام 1986.

ويعد ميشيل بلاتيني ثاني أفضل هداف فرنسي في تاريخ الكرة الفرنسية بعد اللاعب الفرنسي الشهير تري هنري، والجدير بالذكر أن ميشيل بلاتيني قد تمكن خلال 72 مباراة من إحراز ما مجمله 41 هدفا الأمر الذي جعل له مكانة كبيرة لدى الفرنسيين على مدار مشواره.