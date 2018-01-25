إنكلترا تصطدم بإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

سحبت قرعة النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، التي ستحل نظريا بدلا من المباريات الدولية الودية وتساهم في تأهل أربعة منتخبات إلى كأس أوروبا 2020، وأسفرت عن مجموعة قوية تجمع ألمانيا بطلة العالم بفرنسا وهولندا.

العرب

قرعة صعبة

لوزان (سويسرا) – أسفرت قرعة النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، التي ستحل نظريا بدلا من المباريات الدولية الودية وتساهم في تأهل أربعة منتخبات إلى كأس أوروبا 2020، عن مجموعة قوية تجمع ألمانيا بطلة العالم بفرنسا وهولندا.

ولم يكن هناك مفر من أن تكون مجموعة من هذا العيار بسبب النظام المتبع والقاضي بتوزيع المنتخبات الأوروبية الـ55 على أربع دوريات، حسب تصنيف المنتخبات في 11 أكتوبر 2017 أي بعد انتهاء التصفيات القارية المؤهلة إلى مونديال 2018، مع نظام ترفيع وتنزيل لأول وأدنى 4 منتخبات.

وصنفت منتخبات الدوري الأول على ثلاثة مستويات ووضعت ألمانيا، البرتغال، بلجيكا وإسبانيا في المستوى الأول، فرنسا، إنكلترا، سويسرا وإيطاليا في الثاني، وبولندا، إيسلندا، كرواتيا وهولندا في الثالث. وحسب هذا التوزيع، وقعت ألمانيا وفرنسا وهولندا في مجموعة أولى “قوية جدا. إنها بداية مثيرة للغاية لهذه البطولة” حسب مهاجم ألمانيا وبايرن ميونيخ توماس مولر.

ومن جهته، أشار مدرب فرنسا ديدييه ديشامب إلى “أننا كنا نتوقع مواجهة منتخبات قوية. لعبنا مؤخرا ضد هولندا (تصفيات مونديال 2018) وألمانيا (وديا). لم نفز على ألمانيا (تعادل الطرفان) تنتظرنا مباريات من الطراز الرفيع، هذا هو فحوى المسابقة. هناك فرصة لبطل المجموعة من أجل خوض نهائي البطولة. هذا أمر جيد للجميع، للدول الكبيرة والصغيرة على حد السواء”.

وواصل “البطولة الجديدة مثيرة للاهتمام، لا سيما في ظل مستوى منافسينا”. ولن تكون المجموعة الأولى الوحيدة المثيرة للاهتمام في الدوري الأول، إذ أسفرت القرعة أيضا عن مجموعة نارية أخرى هي الرابعة لأنها ضمت إسبانيا وإنكلترا وكرواتيا. أما المجموعة الثانية فضمت بلجيكا وسويسرا وإيسلندا فيما وقعت البرتغال بطلة أوروبا 2016 مع إيطاليا وبولندا.

وكما شرح الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفرين أنه “مع دوري الأمم الأوروبية، سيصبح المستوى أكثر توازنا”، في ظل “تذمر الكثيرين من المباريات الودية غير المتوازنة بين الفرق الكبيرة والأخرى الأقل شأنا”.

ديدييه ديشامب: البطولة الجديدة مثيرة للاهتمام، لا سيما في ظل مستوى منافسينا

عهد بلاتيني

أقرت هذه البطولة في مارس 2014 في عهد الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني، وستنحصر بموجبها واعتبارا من 2018 معظم المباريات الودية للمنتخبات الأوروبية، بحيث ستوزع على 16 مجموعة من 3 أو 4 منتخبات. ويقام دور المجموعات في البطولة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2018 بعد نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها الصيف المقبل في روسيا.

كما يقام الدور النهائي للفائزين بالمجموعات الأربع من الدور الأول بين 5 و9 يونيو 2019، من مباراتي نصف نهائي ثم مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي لتتويج الفائز بدوري الأمم. وسيعين الاتحاد القاري في ديسمبر 2018 إحدى الدول المتأهلة إلى الدور النهائي كمضيفة لنهائيات دوري الأمم.

إلى ذلك، يتأهل أبطال المجموعات الـ16 إلى ملحق في مارس 2020 يؤهل منتخبان من كل دوري، تنضم إلى المنتخبات العشرين المتأهلة من خلال التصفيات الاعتيادية (توزع فيها المنتخبات الـ55 على 10 مجموعات، بواقع 5 أو 6 منتخبات في المجموعة الواحدة، على أن يتأهل البطل والوصيف إلى النهائيات). وإذا كان أحد المنتخبات قد ضمن تأهله من التصفيات، يحل بدلا منه المنتخب الذي يليه في الدوري الخاص به. وتوزع المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى ملحق من 4 مسارات يضم كل واحد أربعة منتخبات، بحيث يتأهل واحد منها إلى النهائيات المقررة بين يونيو ويوليو 2020 التي ستقام لأول مرة في 12 مدينة مضيفة.

وبموجب نظام البطولة، سيقام كل موسم من سبتمبر إلى نوفمبر من الأعوام الزوجية (مرحلة المجموعات) على أن تقام الأدوار النهائية في يونيو من العام التالي الذي سيكون فرديا، ما يعني أنه سيتم تتويج بطل لدوري الأمم الأوروبية مرة كل عامين.

قلق كبير

ذكر الاتحاد الأوروبي للعبة، الذي يبدو قلقا من فقدان كرة القدم على مستوى المنتخبات لشعبيتها في مواجهة منافسات الأندية، أن دوري الأمم سيوفر للمنتخبات الكبيرة المزيد من المباريات الرسمية أمام بعضها البعض.

ومع ذلك، فإن المنتقدين يقولون إن البطولة معقدة للغاية وستضيف المزيد من الضغط على جدول المباريات والبطولات المشحون أساسا، إضافة إلى أنها توفر مسارا إضافيا للتأهل للبطولات الكبرى وهو ما سيجعل من السهل على الفرق الكبيرة بلوغ تلك المنافسات.

كما ستوفر البطولة بابا خلفيا لبطولة أوروبا 2020، حيث سينال منتخب واحد من كل مستوى مكانا في النهائيات التي ستقام بعد عامين.

وستقام تلك البطولة بالإضافة إلى تصفيات بطولة أوروبا التي ستجرى كما هو معتاد. وسيشهد المستوى الثاني مواجهة بين الجارتين جمهورية التشيك وسلوفاكيا في المجموعة الأولى.

وستلعب إيرلندا أمام الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة والتي ستضم ويلز أيضا. وكانت الدنمارك تغلبت على إيرلندا في الملحق الأوروبي لتصفيات كأس العالم العام الماضي.