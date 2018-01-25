أبرز تغريدات العرب: أحلم ببلد كالأم يعطيني بسخاء

العرب

Azizalqenaei @

بذلت الشعوب الغربية عشرات الآلاف من الأرواح لمحاربة النازية والفاشية والكهنوت الديني، ونحن حتى اليوم نخشى ونخاف من مواجهة فتاوى شاذة وكتب فقهية تحض على القتل.

shatha_writer@

أحلم ببلد كالأم يعطيني بسخاء ويفتح لي كل الأبواب لأكون كما أريد ويظل دائمًا في انتظاري حين أعود وحين أذهب يودعني بالدموع، أحب بلدي لكن بلدي لا يُحبني.

shadounSelmi@

التأمل في البشر خاصة على المدى البعيد مجازفة كبرى فلا تقامر بسنوات عمرك وتمنحها لأحدهم.. فهكذا خسارات لا تعوض.

SinanQahtan@

مقاطعة ما يسمى بالانتخابات نهضةُ وعيٍ متأخرة، وهي لا تكفي للخلاص من حكم الشياطين، من يتصور أن مقاطعتها ستكون مؤثرة كمن يظن أن سبه للظمأ سيروي عطشه. #العراق

TranslatedQ@

من أجل أن تغير حياتك عليك أن تغير أولوياتك.

SECULARSH@

العجيب ان المرأة عندها قدرة على تذكر التفاصيل بدقة وبنفس الوقت يعتبرونها بنصف شهادة لانها تنسى.

rehabragaee@

الانتخابات ليست للترشح ولا التصويت.. الانتخابات للتأمل.. التأمل في فلسفتي.. في رؤيتي.. في الأربع سنين التي فاتت.. كانت كلها إنجازات!!

fidaart1@

كثيرا ما نصنع أعداء لا وجود لهم ونتصور أن أفعالهم صادرة عن تخطيط لأذيتنا لكن الحقيقة أن أعداءكم الوهميين يمارسون حياتهم ويتصرفون بأنانية بشكل عام.

JamalhusA@

1. سارق محترف يُقاضي سارقا مبتدئا على سرقته من سارق رسمي! 2. كلامه من بدايته إلى نهايته نموذج، بل وسيلة توضيحية للحماقة.. ثم يختتمه: إلا الحماقة أعيت من يداويها!

_1Maram@

أحلام الفتيات التي لم تتحقق فقط لأنهن فتيات ستلاحقكم يوم القيامة يا ملاعين.

Reemmedhhat1 @

أكبر خدعة يقع فيها الرجل أن يعجب بوجه فتاة فيتزوجها كلها.

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AdelAljubeir ‏@ عادل الجبير وزير الخارجية السعودي