هاشتاغ اليوم: الأردنيون يسخرون من حالهم

مغردون يردون على رئيس الوزراء هاني الملقي الذي نفى وجود فقراء في البلاد، ساخرين أن الأردن ليس به عجزا في الفلوس ولكنه فائض في اللصوص.

العرب

80 بالمئة من الأردنيين مسخمين

عمان - تصدر هاشتاغ #أردنيين_مسخمين الترند الأردني على تويتر الأربعاء ردا على تعليق لرئيس الوزراء هاني الملقي، نفى فيه وجود “مواطن مسخّم في الأردن”.

وكان الملقي قد نفى وجود أردني مسخّم، عندما سأله أحد نواب البرلمان عن مصير الأردني “المسخّم” بعد رفع سعر الأدوية؟

ورد الملقي قائلا بعدم وجود “مسخّم” أردني.

وكلمة ”المسخّم” في اللهجة الأردنيّة العاميّة، تعني صاحب الحال الفقير والمعدم، أو من يرافقه الحظ العاثر.

وبدأ الأردنيون يعلنون عن أنفسهم باعتبارهم من فئة “المسخّمين” مناكفة لرئيس الوزراء. وكتب مغرد:

SGhunmi@

نتعاطف مع اللي مش لاقيين ياكلوا، نتعاطف مع اللي مش لاقيين يدفعوا إجار، نتعاطف مع اللي مش لاقيين حليب لولادهم، أحسن من أنو نتعاطف مع السراقين الخونة الأنذال ياخذوا مصاري ويعبوا كروشهم، #أردنيين_مسخمين.

واعتبر آخر:

Abdullah_Widyan@

ترى كلمة عادية جدا، 80 بالمئة من الأردنيين مسخمين لكن شرفاء ويحبون البلد ويفدونها بأرواحهم أكثر من الملقي وأشكاله الذين بأي لحظة يهجون برا البلد.

وكتب متفاعل:

MDASNusir@

سياسة “جوع كلبك يتبعك” ستحيل بكم إلى القاع #أردنيين_مسخمين.

وسخرت معلقة:

Basma9916@

يقبرني الأردن الذي عامل حاله شيكاغو #سطو_مسلح #أردنيين_مسخمين.

ووصف متفاعل الوضع الاقتصادي في بلاده:

AymanAmaireh@

وضع اقتصادي مترهل .. تخبط حكومي واضح… خطط ورؤيا استراتيجية معدومتان.. اقتحام مسلح هوليوودي لمصرفين بالأردن خلال أسبوع.. فرض الضرائب على أساسيات البقاء (الخبز).. وهذا دليل على أن #الأردنيين_مش_مسخمين #بس_بقول.

ولخص معلق:

AmjadTawahyah@

#أردنيين_مسخمين، برأيي الانهيار الاقتصادي في أي دولة ليس عجزا في الفلوس ولكنه فائض في اللصوص.

فيما أكد آخر:

Abdullah_Widyan@

#أردنيين_مسخمين قال بقلك كلمة “مسخم” مهينة! لا يعرفون أن الحراث مسخم، والبدوي مسخم، وابن المخيم مسخم، والمعلم مسخم، والعسكري مسخم، والموظف مسخم!

وكان مسح ميداني لدخل ونفقات الأسر لعام 2013 في الأردن أظهر ارتفاع نسبة الفقر إلى 20 بالمئة عام 2013، مقارنة مع 14.4 بالمئة العام 2010.