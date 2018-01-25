الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10880

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الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10880

شكل وجهك يحدد نظارتك الطبية

نصائح لإخفاء بعض العيوب الجمالية من خلال استخدام نظارة طبية مناسبة للوجه.

العرب  [نُشر في 2018/01/25، العدد: 10880، ص(21)]

موديلات متنوعة

قالت كيرستين كروشينسكي، عضو جمعية “الرؤية الجيدة” الألمانية، إن شكل الوجه يحدد الموديل المناسب للنظارة الطبية، موضحة أن الوجه الطويل يناسبه موديل ذو إطار غني بالتباين، والذي يعمل على تقسيم الوجه بصريا، وبالتالي يجعله يبدو أقصر.

وبالنسبة للوجه القصير، فمن الأفضل اختيار موديل ذي إطار فاتح اللون وبتصميم لا يُقسّم الوجه بصريا. أما الوجه البيضاوي، فيناسبه أي موديل؛ نظرا لأن هذا الشكل يعد رمزا للجمال.

وأضافت كروشينسكي أنه يمكن أيضا إخفاء بعض العيوب الجمالية من خلال النظارة المناسبة؛ فالمرأة، التي تكون حواجبها نحيلة أو مائلة، يناسبها موديل ذو إطار فاتح اللون من أعلى وداكن من أسفل.

ومن تعاني من هالات سوداء تحت عينيها، يمكنها إخفاء هذه الهالات من خلال نظارة ذات إطار داكن اللون.

أما المرأة المتقدمة في العمر، فيمكنها اختيار موديل عين القطة؛ حيث يتمتع هذا الموديل بفضل تصميمه على غرار عيون القطة بتأثير شد للعين، والتي عادة ما تكون مترهلة في الكبر.

وفي بعض الأحيان تتسبب النظارة في تأثيرات سلبية، والتي يمكن مواجهتها من خلال حيل المكياج.

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