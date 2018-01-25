الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10880

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الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10880

مهرجان الأقصر للسينما يعلن عن أفلام دورته السابعة

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن عن أسماء أكثر من 30 فيلما ضمن قوائم المسابقات الرسمية لدورته السابعة والتي تقام في مارس القادم.

العرب  [نُشر في 2018/01/25، العدد: 10880، ص(15)]

المهرجان يحتفي بمئوية نيلسون مانديلا

القاهرة - أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي يقام سنويا في جنوب مصر، أسماء أكثر من 30 فيلما ضمن قوائم المسابقات الرسمية لدورته السابعة والتي تقام في مارس القادم.

وقال المهرجان في بيان له إن مسابقة الأفلام الروائية تضم تسعة أفلام من المغرب وتونس وكينيا ونيجيريا وتنزانيا وغانا وبوركينا فاسو ورواندا وجنوب أفريقيا، فيما سيتم اختيار الفيلم المصري المشارك بالمسابقة في وقت لاحق.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ضمت القائمة ثمانية أفلام من ليبيريا وكينيا والكونغو وجنوب أفريقيا والمغرب وتونس.

أما مسابقة أفلام الحريات وحقوق الإنسان والتي تحمل اسم الصحافي المصري الراحل الحسيني أبوضيف فضمت 14 فيلما من السنغال ورواندا وبوركينا فاسو وأوغندا والجزائر وتونس والعراق وفرنسا وغواتيمالا والولايات المتحدة وكندا والفلبين.

وبذلك تتبقى قائمة الأعمال المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة التي قالت إدارة المهرجان إنها ستعلن عنها في فبراير القادم، مع الكشف عن برنامج الأفلام المعروضة خارج المسابقات الرسمية.

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