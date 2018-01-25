مهرجان الأقصر للسينما يعلن عن أفلام دورته السابعة

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن عن أسماء أكثر من 30 فيلما ضمن قوائم المسابقات الرسمية لدورته السابعة والتي تقام في مارس القادم.

العرب

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القاهرة - أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي يقام سنويا في جنوب مصر، أسماء أكثر من 30 فيلما ضمن قوائم المسابقات الرسمية لدورته السابعة والتي تقام في مارس القادم.

وقال المهرجان في بيان له إن مسابقة الأفلام الروائية تضم تسعة أفلام من المغرب وتونس وكينيا ونيجيريا وتنزانيا وغانا وبوركينا فاسو ورواندا وجنوب أفريقيا، فيما سيتم اختيار الفيلم المصري المشارك بالمسابقة في وقت لاحق.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ضمت القائمة ثمانية أفلام من ليبيريا وكينيا والكونغو وجنوب أفريقيا والمغرب وتونس.

أما مسابقة أفلام الحريات وحقوق الإنسان والتي تحمل اسم الصحافي المصري الراحل الحسيني أبوضيف فضمت 14 فيلما من السنغال ورواندا وبوركينا فاسو وأوغندا والجزائر وتونس والعراق وفرنسا وغواتيمالا والولايات المتحدة وكندا والفلبين.

وبذلك تتبقى قائمة الأعمال المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة التي قالت إدارة المهرجان إنها ستعلن عنها في فبراير القادم، مع الكشف عن برنامج الأفلام المعروضة خارج المسابقات الرسمية.