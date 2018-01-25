وفاة شاعر تشيلى نيكانور بارا

الرئيسة ميشيل باشيليه: 'فقدت تشيلي واحداً من أعظم المؤلفين في تاريخ أدبنا وصوتا رائعا فريدا في الثقافة الغربية'.

العرب

بارا أحدث ثورة في اللغة الشعرية

تشيلي - توفي الثلاثاء شاعر تشيلي “المناهض للشعراء” نيكانور بارا، الذي أحدث ثورة في اللغة الشعرية عن عمر يناهز 103 عاما.

وقالت الرئيسة ميشيل باشيليه، “فقدت تشيلي واحداً من أعظم المؤلفين في تاريخ أدبنا وصوتا رائعا فريدا في الثقافة الغربية”.

وتوفى بارا في منزله في لاس كروسيس التي تقع على مسافة 120 كيلومترا غرب العاصمة سانتياجو دي تشيلي.

وقد عرف بارا بأنه مؤسس “مناهضة الشعر”، وهو نوع أدبي يتميز بأنه ينبذ الأبطال، عن طريق استخدام لغة مباشرة وعامية، واستخدام مبتكر للمفردات والقواعد.

وقال مؤلف القصيدة الأشهر “قصائد وقصائد مضادة عام 1954”، “كان الشعر جنة الحمقى، حتى جئت واستقررت هنا مع سفينتي الدوارة”. وحصل بارا عام 2011، على جائزة ميجيل دي ثيربانتس للآداب باللغة الإسبانية كما رشح أيضا لجائزة نوبل للآداب إلا أنه لم يفز بها.