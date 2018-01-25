الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10880

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الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10880

شرب القهوة بانتظام يضعف الأداء البدني

دراسة تكشف أن الكافيين الذي يتواجد في المشروبات الداكنة مثل القهوة والشاي قد يكون ضارا إذا تناوله الأشخاص بصورة مفرطة.

العرب  [نُشر في 2018/01/25، العدد: 10880، ص(17)]

كثرة مستويات الكافيين في الجسم تؤثر بالسلب على الأداء البدني

سيدني- نصحت دراسة أسترالية حديثة، الرياضيين بعدم شرب القهوة بانتظام قبل التمارين الرياضية، لأن كثرة مستويات الكافيين في الجسم تؤثر بالسلب على أدائهم البدني.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة دبلن الأسترالية، ونشروا نتائجها الاثنين، في دورية “أنترناشيونال جورنال أوف سبورت نوتريشن آند إكسرسايزس ميتابوليزم” العلمية.

وقال الباحثون إن “الرياضيين عادة ما يشربون القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين على نطاق واسع، لتحسين قدرتهم على التحمل وزيادة قوة العضلات، حيث يحفز الكافيين الجهاز العصبي المركزي للحد من التعب والنعاس”.

ودرس الباحثون تأثير شرب القهوة بانتظام على أداء الرياضيين، وخاصة قبل التمارين الرياضية، حيث راقبوا عيّنة تعدّ 81 رجلا كانوا جزءا من فريق رياضي.

جزيئات الكافيين تشبه جزيئات الأدينوزين، التي تعطل نشاط الجهاز العصبي المركزي

وطلب الفريق من جميع المشاركين الرجال المشاركة في 10 سباقات عدو يبلغ طول كل منها 40 مترا، وقبل كل سباق، طُلب من الرياضيين مضغ علكة تحتوي على الكافيين، بمستويات تعادل نسب الكافيين الموجودة في كوبين من القهوة، فيما تناولت مجموعة أخرى علكة خالية من الكافيين.

وكشفت الدراسة أن الرياضيين الذين مضغوا علكة الكافيين، بشكل غير منتظم قبل سباقات العدو، كان لها تأثير ضئيل على أدائهم البدني. ووجد الفريق أن الذين يشربون ما يعادل حوالي 3 أكواب فأكثر من القهوة يوميا بانتظام وخاصة قبل بدء التمارين الرياضية شهدوا انخفاضا في مستواهم البدني في اختبارات العدو المتكررة.

وفي المقابل، حافظ أولئك الذين كانوا يشربون القهوة بمعدلات منخفضة وغير منتظمة على أدائهم في جميع سباق العدو. وقال الباحثون إن نتائج الدراسة تشير إلى أن “شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين وعلى رأسها القهوة بشكل منتظم قد يؤثر على الأداء البدني للرياضيين”.

وأوصى الباحثون الرياضيين الذين يشربون القهوة بانتظام بضرورة خفض كميات تناولها وخاصة في الفترة التي تسبق التمارين الرياضية. وكانت دراسات سابقة كشفت أن الكافيين، الذي يتواجد في المشروبات الداكنة مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية والكاكاو ومشروبات الطاقة والشوكولاتة، قد يكون ضارا إذا تناوله الأشخاص بصورة مفرطة.

وأضافت أن أبرز الآثار الجانبية للكافيين تتمثل في الأرق، واضطراب الجهاز الهضمي، والإدمان، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل دقات القلب، والتبول المتكرر.

ذكرت مجلة “فوكس” أن جزيئات الكافيين تشبه جزيئات الأدينوزين، التي تعطل نشاط الجهاز العصبي المركزي. وتنتشر مستقبلات الأدينوزين في الجسم، ولدى ارتباط هذه الجزيئات معها فإنها تعمل على تثبيط إطلاق الخلايا العصبية للمادة المنبهة للجسم.

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