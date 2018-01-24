الاربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10879

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الاربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10879

إيرادات السياحة السعودية تقفز إلى 50 مليار دولار

الهيئة العامة للسياحة تكشف عن خطط لمنح تأشيرات سياحية إلكترونية لزيارة البلاد تكون مخصّصة في المرحلة الأولى للمجاميع السياحية فقط.

العرب  [نُشر في 2018/01/24، العدد: 10879، ص(11)]

زيادة الاستثمارات السياحية الجديدة بحلول عام 2020

الرياض - كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية أمس أن إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية في داخل البلاد بلغت في العام الماضي نحو 168.3 مليار ريال أي ما يصل إلى 50 مليار دولار.

وأظهرت بيانات الهيئة أن إجمالي الرحلات السياحية المحلية والوافدة والمغادرة في السعودية بلغ نحو 59.6 مليون رحلة خلال عام 2017 بينها 34 مليون رحلة سياحية محلية، لكن عوائدها بلغت نحو 10.2 مليار دولار.

ورغم أن السعودية غنية بالمواقع السياحية، إلا أنه نادرا ما ينظر إليها على أنها مقصد سياحي بسبب كثرة المحظورات مثل منع الاختلاط بين الجنسين.

لكن السعودية بدأت تشهد تحولا كبيرا نحو تنشيط القطاع السياحي للمساهمـة في تنويع الاقتصـاد في إطـار برنـامج التحـول الوطني الذي يسعى إلى تنويع الإيرادات وتقليل الاعتماد المفرط على عوائد صادرات النفط.

وذكر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في ديسمبر الماضي أن السعودية تستشرف أن تكون في مكانة مهمة على خارطة السياحة والتراث الحضاري عالميّا.

وكانت الهيئة قد أعلنت يوم الاثنين عن خطط لمنح تأشيرات سياحية إلكترونية لزيارة البلاد تكون مخصّصة في المرحلة الأولى للمجاميع السياحية فقط، وقالت إنها ستعلن تفاصيل ذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويرى محللون ومسؤولون سعوديون أن تخفيف إجراءات الحصول على تأشيرات يمكن أن يعطي زخما كبيرة لبداية عهد السياحة الأجنبية في البلاد للمساهمة في إعادة هيكلة الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.

وتعتمد السعودية بشكل كبير على السياحة الدينية. لكنها أعلنت العام الماضي عن مشروع سياحي ضخم على شاطئ البحر الأحمر، إضافة إلى مشروع مدينة “نيوم” الذي يمتد إلى الأردن ومصر.

وتستهدف السعودية ووفق برنامج التحول الوطني زيادة الاستثمارات السياحية الجديدة إلى حوالي 45.7 مليار دولار بحلول عام 2020.

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