الاربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10879

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الاربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10879

أبرز تغريدات العرب: لا يوجد أشخاص كئيبون

العرب  [نُشر في 2018/01/24، العدد: 10879، ص(19)]

salbarghouthi@

كنّا دوماً نتساءل لماذا يصر الحاكم العربي على الفوز بنسبة 99 بالمئة مع أن نسبة 51 بالمئة تكفي للفوز واليوم نتساءل لماذا يصر على أن يكون مرشحا واحدا لا شريك له، ما لزوم الانتخابات أصلا؟

Feeeezeee@

لازم يغيروا what's happening

على تويتر لـ"أتحفنا بتفكريك الخزعبلاتي".

M_ARahman@

-المريض للطبيبة: أنت مش مكسوفة وعورِتِك باينة؟ يقصد شعرها.

-الطبيبة للمريض: وانتَ مش مكسوف وعورِتَك باينة؟ مشيرةً إلى موضع المخ في رأسه. هذه الطبيبة مثل أعلى.

shsm_@

تباً لكل مشهور تخاذل

عن الدفاع عن وطنه بحجة

"لا أتكلّم في السياسة"!

bmckwt@

شعوب العالم تلد أحفادا

والمسلمون يلدون أجدادا..!!

HosseinShamas@

من الظلم أن تتجوّز امرأة جميلة

وتفسد لها جسمها حتى تنجب طفلا يشبهك.

moh13800@

طلق الأربع راجعت محكمة الأحوال بالرياض فرأت أحدهم طلّق نساءه الـ4 دفعة واحدة فتدخل رئيس المحكمة لثنيه لكنه أصر وقال من حقي أن أجدد الطقم فأنا بخير ماديا ما رأيكم؟ العبث.

sot_kwt @

ولأنك جبان سيصل بك الحال

إلى احتقار المتسولين والفقراء مع يقينك التام بأن المتسبب بضياعهم نظام تخشى أنت محاسبته.

Richter_q8@

لا يوجد أشخاص كئيبون،

يوجد أشخاص في أماكن لا ينتمون إليها روحاً وعقلاً.

Alisanto99@

بلبنان أحلامك مثل رغيف الخبز اليابس..

قبلها وضعها جنب الحيط.

shazlong81@

العلاقة الإنسانية التي لا تنتهي

ولا تفتر ولا تندم عليها

هي علاقة "كل واحد في حاله".

تابعوا

FayrouzOfficial@

فيروز

فنانة لبنانية.

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