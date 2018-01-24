#هاشتاغ اليوم: المصري عندما يفتي ترند

هاشتاغ مصري ساخر ينتشر على تويتر بشأن 'الفتي' الذي يصفه المصريون 'قول ما لا يعرفون' أو 'الكذب' في بعض أمورهم

العرب

مغرد: المصري_لما_يفتي_بيقول المسألة ليست مسألة فلوس يا باشا

القاهرة - انتشر على تويتر هاشتاغ مصري ساخر بعنوان #المصري_لما_يفتي_بيقول. واحتل الهاشتاغ الترند المصري الثلاثاء.

ويقصد المصريون بالفتي “قول ما لا يعرفون” أو “الكذب” في بعض أمورهم. ووصف معلقون “الفتي” لدى المصريين بالتحدث في ما لا يفقهون.

وكتب معلق في مجال الفتي المالي:

43_vvvh@

الفلوس بتغير النفوس #المصري_لما_يفتي_بيقول.

وقال معلق ثان:

ii4444_@

المصري_لما_يفتي_بيقول المسألة ليست مسألة فلوس يا باشا.

وغرد ثالث:

Samsoma217@

المصري_لما_يفتي_بيقول أنا أقدر أبقى غني ومشهور لكن أنا متواضع.

وتهكم مغرد من مراحل “الفتي” فكتب:

askim_2018 3@

المصري_لما_يفتي_بيقول 1-“انظر حضرتك” = سيكذب 2-“إنت معايا” = في نصف الكذب 3- “واخد بالك” = كذب وخلص 4- بقلك إيه = يجهز كذبة جديدة.

وقال آخر في مجال الفتي الفني:

hilali___one@

المصري_لما_يفتي_بيقول كل الأغاني حرام ما عدا أغاني أم كلثوم وعبدالحليم حافظ.

وفي مجال الفتي العسكري، غرد أحدهم:

Ghost21_SNA@

المصري_لما_يفتي_بيقول عندنا أعقد شبكة دفاع جوي “الصعقة” المصرية أسست “الصعقة”الأميركية. دحنا (نحن) حررنا الكويت، دحنا اللي بنحمي الخليج، عملنا الإيدز كفتة وعيش.

وفي المجال العاطفي غردت معلقة:

Lodd__3@

المصري_لما_يفتي_بيقول مش أي حدّ يخبط (يدق) على قلبك تفتح له، عشان في عيال (صغارا) بتخبط

وتجري.

وقال معلق:

ahmed_ibrahem_m@

المصري_لما_يفتي_بيقول ابنتي كل يوم تطفش (ترفض) العرسان.. مرة دكتور مرة مهندس… وطبعا مفيش فأر يتقدم لها في الأساس.

وتهكم متفاعل:

elshimy_f@

لو يريدون تأخير شيء يقولون كل تأخيرة وفيها خيرة ولما يريدون تعجيله يقولون خير البر عاجله. #المصري_لما_يفتي_بيقول.

ولخص مغرد:

kareembakry1@

في السياسة محلل وفي الكرة مدرب وفي الاقتصاد دكتور #المصري_لما_يفتي_بيقول.