4 منتخبات عربية في ربع نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد

منتخب الفراعنة يسعى إلى الاحتفاظ باللقب الأفريقي لحصد النجمة السابعة في تاريخ مصر برياضة كرة اليد، لإسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر دائما المزيد من هذا المنتخب.

العرب

مستعدون لكل منافس

ليبرفيل- أُسدل الستار على منافسات الدور الأول من بطولة أفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليا بالعاصمة الغابونية، ليبرفيل. وبناء على ذلك تحددت مواجهات ربع النهائي، حيث سيلعب منتخب تونس مع الكونغو الديمقراطية، فيما تواجه الجزائر نظيرتها أنغولا.

وستلعب مصر مع الكونغو، ويصطدم المغرب بالغابون، التي تعادلت مع الكاميرون (29-29). وكان منتخبا مصر وتونس قد تصدرا المجموعتين، فيما حلت الجزائر بالمركز الثاني، في المجموعة الأولى، وجاء المغرب ثالثا للمجموعة الثانية. وستقام جميع مواجهات ربع النهائي الأربعاء.

وتأهل منتخب الفراعنة بقيادة مديره الفني مروان رجب إلى دور ربع النهائي محققا العلامة الكاملة في الدور الأول التمهيدي بالفوز على كل من المغرب 33-28 ونيجيريا 27-22 وأنغولا 25-20، قبل أن يختتم مشوار هذا الدور بالفوز على الكونغو الديمقراطية 36-27.

ويسعى منتخب الفراعنة إلى الاحتفاظ باللقب الأفريقي لحصد النجمة السابعة في تاريخ مصر برياضة كرة اليد، لإسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر دائما المزيد من هذا المنتخب. وطالب مروان رجب لاعبيه بضرورة التركيز في المباريات المقبلة والتي ستقرب الفراعنة بشكل كبير من التتويج، كما أن المنتخب منذ أن وصل إلى الغابون يشعر بالمزيد من الطمأنينة بتذليل كل العقبات من جانب السفير أحمد بكر الذي يتابع أمور البعثة بصفة دورية.

وتضم قائمة لاعبي الفراعنة في هذه البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام، وعمر الوكيل وكريم أيمن وعلي زين وإسلام حسن ومهاب حسام، وأحمد الأحمر وأبوالفتوح أحمد “حماصة” وممدوح طه ويحيى خالد، ومحمد سند ومحمد إبراهيم ومحمد ممدوح هاشم ومحمد رمضان، وإبراهيم المصري ووسام سامي رنوار، فيما يرأس البعثة خالد العوضي نائب رئيس اتحاد كرة اليد ويرافقه كرام كردي المشرف العام على المنتخب.

وفي سياق آخر اشتكى المنتخب التونسي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، من ظروف الإقامة في الغابون التي تحتضن النسخة 23 لبطولة أفريقيا للأمم، وخصوصا من مستوى جودة الخدمات في مطعم النزل.

وردا على الشكوى، زار الكاتب العام للاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد الغابوني لكرة اليد، ورئيس لجنة التنظيم، نزل إقامة بعثة منتخب نسور قرطاج، حيث تم عقد اجتماع برؤساء الوفود ومدير النزل، وتعهد الأخير بتجاوز كل هذه الإشكاليات. وأكد المدرب طوني جيرونا أن على نسور قرطاج أن يظهروا مستواهم الحقيقي في مقابلة الجزائر، وفرض النسق الدفاعي والهجومي منذ بداية المواجهة.