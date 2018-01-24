سلمان الفرج على أعتاب الليغا

اللاعب سلمان الفرج يعتبر من أبرز نجوم السعودية ومن النوعية التي يفضلها أغلب المدربين، لكونه لاعبا تكتيكيا في وسط الملعب من الطراز العالي.

العرب

سلمان الفرج يقترب من الاحتراف في الدوري الإسباني

الرياض- اقترب لاعب وسط الهلال والمنتخب السعودي، سلمان الفرج من الاحتراف في الدوري الإسباني، خلال الفترة المقبلة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يلحق لاعب منتصف ميدان الهلال بمواطنيه الذين انضموا الأحد الماضي إلى عدد من الأندية الإسبانية، طبقا لاتفاقية التعاون المشترك بين رابطة الأندية المحترفة “لا ليغا” وهيئة الرياضة السعودية برئاسة تركي آل الشيخ.

ويعتبر الفرج من أبرز نجوم السعودية خلال السنوات الأخيرة، ومن النوعية التي يفضلها أغلب المدربين، لكونه لاعبا تكتيكيا في وسط الملعب من الطراز العالي، كما أنه شارك الأخضر في التأهل لمونديال روسيا 2018.

وينتظر الهلال أن يكمل عقد المحترفين الأجانب الـ7، بالاتفاق مع صانع ألعاب من أميركا الجنوبية بعد إنهاء التعاقد مع المهاجم المغربي أشرف بن شرقي القادم من نادي الوداد البيضاوي، للإعلان عن انتقال الفرج إلى أحد أندية الليغا.

وانتقل ‏على سبيل الإعارة فهد المولد من اتحاد جدة إلى ليفانتي، وسالم الدوسري من الهلال إلى فياريال، وصانع الألعاب يحيى الشهري من النصر إلى ليجانيس، فيما انضم بنفس الطريقة لاعب الوسط نوح الموسى من الفتح إلى بلد الوليد، والشاب عبدالله الحمدان مهاجم الشباب إلى سبورتينغ خيخون.