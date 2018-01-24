متفرقات رياضية: منصر متحمس للتجربة البيضاوية

منتخب تونس لتنس الرجال يستعد للمواجهة الهامة التي ستجمعه بفنلندا لحساب منافسات المجموعة الثانية (المنطقة الأوروـ أفريقية) من تصفيات كأس ديفيز.

العرب

مالك الجزيري سيشارك في معسكر تدريبي صحبة المنتخب التونسي

◄ تلقى اللاعب التونسي محمد علي منصر عرضا من نادي الوداد البيضاوي بطلب من مدربه فوزي البنزرتي، ويبدو أن منصر متحمس لخوض تجربة احترافية جديدة خارج تونس بعد أن أنهى تجربته مع الاتحاد الإسكندري.

وكان لاعب الترجي الرياضي التحق في الصيف الماضي بالفريق المصري. ورغم تلقيه بعض العروض من تونس قبل نهاية الميركاتو الشتوي، إلا أنه فضل التريث خصوصا وأنه يأمل أن يكون من ضمن العناصر التي سيعول عليها مدرب منتخب تونس نبيل معلول في مونديال روسيا 2018.

◄ أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) أن البطل الأولمبي 6 مرات في سباقات التزحلق القصير الروسي من أصل كوري فيكتور آهن لن يشارك في أولمبياد 2018 الشتوي الشهر المقبل في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بسبب المنشطات.

وكان آهن الذي حصل على الجنسية الروسية قبل أولمبياد سوتشي 2014 حيث حصل على ثلاث ميداليات ذهبية، أعرب عن رغبته في المشاركة في بيونغ تشانغ تحت علم محايد بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية استبعاد الروس من الألعاب.

◄ سجل ديماركو كزينز 44 نقطة و24 متابعة وأضاف زميله أنطوني ديفيز 34 نقطة ليقودا نيو أورليانز بليكانز إلى الفوز على شيكاغو بولز 132-128 في مباراة حسمت بالوقت الإضافي ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وبذلك رفع بليكانز عدد انتصاراته في الموسم الحالي إلى 25 مقابل 21 هزيمة بينما كانت الهزيمة هي التاسعة والعشرون لبولز مقابل 18 انتصارا.

وكان جيريان جرانت أبرز عناصر شيكاغو بولز حيث سجل للفريق 22 نقطة و13 تمريرة حاسمة وأضاف زميله روبين لوبيز 22 نقطة.

◄ شرع منتخب تونس لتنس الرجال في الاستعداد للمواجهة الهامة التي ستجمعه يومي 3 و4 فبراير القادم بفنلندا لحساب منافسات المجموعة الثانية (المنطقة الأوروـ أفريقية) من تصفيات كأس ديفيز.

وتحول أنيس غربال ومعز الشرقي إلى مصر صحبة المدرب أنيس بوشلاكة لإجراء معسكر تدريبي في شرم الشيخ والمشاركة في بطولة دولية، فيما يستعد كل من إسكندر منصوري وعزيز دوقاز في الولايات المتحدة الأميركية. وسيكون مالك الجزيري في الموعد بعدما عاد إلى تونس بعد أن شارك مؤخرا في بطولة أستراليا.