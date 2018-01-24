'النقمة' تكشف تغير مزاج الشباب التونسي على فيسبوك

الشباب أصبح بيدقا في حملات دعاية بالوكالة لإسرائيل على الشبكات الاجتماعية، مقابل التسفير وضمان مستقبل أفضل. وقد ضرب شاب تونسي المثل في ذلك، عندما طلب اللجوء إلى إسرائيل مخلفا جدلا واسعا.

العرب

الناقمون أول البائعين

طوكيو - أثار مقطع فيديو لطالب تونسي بثه على حسابه على فيسبوك من اليابان يتهكم فيه من الشعب التونسي “الذي صدق كذبة 3 آلاف سنة حضارة”، جدلا واسعا على الشبكات. وتجاوزت مشاهدات مقطع الفيديو مليون مشاهدة قبل تحميله منذ يومين.

وأكد الطالب أنه يحب دولة إسرائيل وتوجه بالشكر إليها لتمويلها رحلته إلى العاصمة اليابانية طوكيو، معبرا عن دعمه للكيان الصهيوني دعما غير مشروط.

وناشد الطالب السلطات الإسرائيلية أو الأميركية منحه حق اللجوء. واختتم الفيديو بالقول “تحيا دولة إسرائيل.. تحيا دولة إسرائيل وتبا لكم ولدينكم الإسلام”.

والطالب الذي يدعى نبيل المحمدي كان قد ذكّر في مقطع الفيديو بالحادثة التي تعرض لها منذ سنتين على متن قطار الضاحية الشمالية في العاصمة التونسية، عندما قام مراقب تذاكر تابع لشركة نقل تونس بتمزيق شهاداته العلمية.

وأثارت الحادثة حينها تعاطفا كبيرا مع الشاب أصيل محافظة سيدي بوزيد المهمشة. وحاول الشاب إضفاء “حساسية جهويات” على الحادثة، حينما ادعى أن المراقب طالبه بالعودة إلى مسقط رأسه.

ورد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على محمدي مؤكدين أنه نموذج مثالي “للمرتزق” و”الانتهازي” الذي باع وطنه لأجل لا شيء.

وقال معلق “كان الأولى أن تناضل داخل بلدك بدل هذا الأسلوب الرخيص”. وقال آخر “نحن هنا رغم المعاناة نحب تونس.. ذرة من ترابها أغلى من كل العالم”.

ومن جانب آخر، كان لافتا الدفاع عن الطالب من قبل كثيرين مؤكدين أنه تعرض للخيانة من الدولة، إذ حطم “مجرد مراقب” مستقبله بتمزيقه وثائقه الأصلية. وطالب معلقون بمحاسبة المتسبب في أزمات الشباب.

مشروع إسرائيل الجديد يتغذى على عقول الشباب الذين يسقطون في فخ النقمة

وقال معلق “شاب طائش لم نطلب منك مساندة فلسطين، لكن ليس عليك أن تتمادى. غريب أمر الشامتين ألا يعرفون أنه بعد ما توفي الرسول صلى الله عليه سلم ارتد كثيرون عن الدين الإسلامي فما بالك بوقتنا.. كل شيء مباح”.

وقال آخر “بعيدا عن سبه وشتمه ونعته بالعمالة، بلا وطنية زائفة لو خيروا الشباب الحارق (المهاجر سرا) ماذا تختار؟ العيش في إسرائيل أو الإبحار إلى المجهول؟ حتما سيقولون نتمنى العيش في إسرائيل”.

وقال معلق “معذور لقد كرهتموه في بلاده ودينه حولتموه إلى ناقم، هذه الحالة أصبحت عند كل الشباب التونسي، كلنا ناقمون”.

فيما كتب آخر “ما الفرق بين هذا الطالب وبين أولئك الذين يرفعون رايات أخرى بدل علم تونس؟ ما الفرق بينه وبين ناطق رسمي باسم حزب مرخص له يقول لا أعترف بدولة تونس؟ ما الفرق بينه وبين من حين يتكلم عن تونس يقول ‘القطر التونسي’؟ ما الفرق بينه وبين من هواهم عروبي أو خليجي وتركي وغيرهم؟ ما الفرق بينه وبين قيادي جبهاوي (الجبهة الشعبية) يصرّح أن الاستقواء بالأجانب لإسقاط الحكومة ليس عيبا؟ ما الفرق بينه وبين تونسيين على رأس منظمات دولية يكتبون تقارير كاذبة ومشوهة يومية عن بلادهم؟”.

وأضاف “لا يوجد أي فرق ..لا تشتموه لأجل شيء يفعله نصف الشعب”. وكتبت معلقة “يبدو أن هذا الشاب اختار ردة فعل جديدة ليواجه الظلم الذي تعرض له”.

وقالت أخرى “من المهم أن نستشعر خطورة ما يحدث، إسرائيل اليوم تتعاطى مع الشباب التونسي وتقدِّم المساعدة وتتضامن معهم ضد انتهاك الحقوق وتسوق نفسها كضامن لحقوقهم”. وتساءلت “كيف سافر الشاب وكيف تواصل مع الجمعية أو المنظمة التي قامت بتسفيره؟ هل الحكومة على علم بالعملية؟ كيف استطاعت الأطراف الإسرائيلية أن تتعامل مع شبابنا؟”. وشرحت “الفيديو الذي انتشر على قدر ما كانت فيه رسالة إغاظة لتونس التي ظلم فيها، فإنه يحتوي على دعوة ضمنية للانضمام إلى سياق تمجيد هذا النشاط الإسرائيلي تحت شعار يتداوله أغلبية الشباب ‘ماذا قدمت لنا تونس حتى نبقى فيها؟'”.

ولم يستبعد معلقون “تنشيط شبكات التسفير، لكن على خلاف المرات السابقة لأن هوية المسفر اليوم واضحة، مع تغيير الوجهة فهي ليست إلى ليبيا أو سوريا، الوجهة اليوم آخر الدنيا اليابان مثلا أو غيرها من البلدان التي لا تعنيها التجاذبات السياسية والتي لا تحمل حساسيات ضد إسرائيل”.

ويقول مراقبون إننا أصبحنا اليوم نتكلم عن حملات دعاية بالوكالة وحملات تشهير وتلميع بمقابل، مقابل معاملات التسفير وضمان مستقبل أفضل.

ويرجح آخرون “من الوارد أن تكون هذه الخطوة بداية مشروع جديد لإسرائيل بالتوازي مع مخططات الحرب والدمار يرتكز على خلق مناصرين حول العالم قاعدة جماهيرية تعترف بها وتناصر أفعالها، المشروع يتغذى على عقول الشباب الذين يسقطون في فخ النقمة على الوطن، هم استثمار ناجح”.