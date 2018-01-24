الاربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10879

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الاربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10879

الموضة في باريس تنطلق بأجواء حالمة

كريستيان ديور يضفي جوا من عالم السريالية، حيث تبخترت العارضات على منصة العرض بأزيائهن ذات اللونين الأبيض والأسود بينما تدلت من السقف فوقهن منحوتات.

العرب  [نُشر في 2018/01/24، العدد: 10879، ص(21)]

أزياء تبحر بك في عالم السيريالية

أبحرت دار أزياء كريستيان ديور بزبائنها في عالم من السيريالية الاثنين في بداية أسبوع الموضة في باريس.

تبخترت العارضات على منصة العرض بأزيائهن ذات اللونين الأبيض والأسود، بينما تدلت من السقف فوقهن منحوتات تمثل أجزاء من جسم الإنسان.

وقدمت دار أزياء لوي فيتون أحدث مجموعاتها في اليوم الأول من أسبوع عروض الأزياء المخصص لأرقى بيوت الأزياء ويستمر حتى 25 يناير.

ولا تباع المعروضات المصنوعة يدويا في متاجر ويجري تفصيلها عادة بشكل حصري لشخص واحد.

أما كريستيان ديور فقدمت أزياء كلها تقريبا أحادية اللون وأطلت العارضات على المتفرجين من خلف أقنعة كلها سوداء اللون.

واقتبس عرض الأزياء الفكرة التي كثيرا ما صورها فنانو السيريالية مثل سلفادور دالي ورينيه ماجريت في أعمالهم، من أقفاص طيور أو أجزاء من جسم الإنسان، إذ تدلت فوق منصة العرض منحوتات لأنوف وآذان عملاقة ومشدات على شكل أقفاص.

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