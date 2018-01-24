الاربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10879

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الاربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10879

الإسماعيلي يرفض التخلي عن كالديرون

المهاجم دييغو كالديرون أصبح عنصرا هاما في التشكيلة الأساسية لفريق الإسماعيلي الساعي للفوز بلقب الدوري المصري للمرة الأولى منذ 16 عاما.

العرب  [نُشر في 2018/01/24، العدد: 10879، ص(22)]

الاتفاق السعودي عرض 300 ألف دولار لاستعارة كالديرون

القاهرة- رفض النادي الإسماعيلي المصري عرضا من إدارة الاتفاق السعودي، للتخلي عن خدمات مهاجمه الكولومبي دييغو كالديرون خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولم يلق عرض الاتفاق قبولا لدى إدارة نادي الإسماعيلي بسبب ضعف المقابل المادي، الذي لم يتجاوز 300 ألف دولار يتم سدادها على دفعتين نظير استعارة كالديرون حتى نهاية الموسم الحالي.

ويرجع رفض الإسماعيلي أيضا إلى عدم توافر البديل المناسب لكالديرون واقتراب فترة الانتقالات الشتوية من النهاية. وبات كالديرون عنصرا هاما في التشكيلة الأساسية لفريق الإسماعيلي، الساعي للفوز بلقب الدوري المصري للمرة الأولى منذ 16 عاما.

يذكر أن الاتفاق تعاقد مؤخرا مع المصري أحمد الشيخ قادما من الأهلي المصري، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. وتلقت إدارة الإسماعيلي سيرة ذاتية لأربعة مدربين أجانب يحملون الجنسيات البرتغالية والفرنسية والألمانية والتشيكية لتولي القيادة الفنية للدراويش خلفا لأبوطالب العيسوي الذي تقدم باستقالته من منصبه بسبب سوء النتائج وتفريط الفريق الأصفر في قمة الدوري العام.

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