الاربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10879

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10879

علاقة الأحفاد بأجدادهم تحدد مواقفهم تجاه كبار السن

دراسة تؤكد أن كلما كانت العلاقة بين الأجداد والأحفاد قوية وسعيدة، كلما تمتع الأحفاد بالشعور بالسعادة حيال رؤية أجدادهم أو أي شخص من كبار السن.

العرب  [نُشر في 2018/01/24، العدد: 10879، ص(21)]

علاقة الأحفاد بأجدادهم لا يعرفها الآباء

بروكسل - توصلت دراسة أجريت في جامعة "لييج" البلجيكية إلى أن الأطفال الذين يتمتعون بعلاقة جيدة مع أجدادهم يصبحون أقل ميلا لأخذ مواقف سلبية تجاه كبار السن، مشيرة إلى أن المواقف السلبية ضد كبار السن تعد من الأمور الشائعة بين عدد من الأطفال، حتى بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن الثالثة.

كما أشارت الدراسة إلى أن المواقف السلبية تجاه كبار السن تتجه إلى التراجع بين الأطفال في المراحل العمرية ما بين العاشرة والـ12، عندما يتعلق الأمر بأجدادهم بسبب ارتباطهم بهم.

الأطفال الذين أعربوا عن عدم الشعور بالسعادة عند رؤية أجدادهم كانت علاقاتهم معهم غير قوية أو متينة

وأوضحت أليسون فلاميون، الدكتورة في علم النفس، في بيان صحافي صادر عن “جمعية البحوث في تنمية الطفل” قائلة “طلبنا من الأطفال أن يصفوا شعورهم عند رؤية أجدادهم، وقد لوحظ أن الأطفال الذين أعربوا عن عدم الشعور بالسعادة عند رؤية أجدادهم كانت علاقاتهم مع أجدادهم غير قوية أو متينة، بل وفي بعض الأحيان ضعيفة، مقارنة بالأطفال الذين أكدوا عمق ومتانة علاقتهم مع الأجداد وشعورهم بالسعادة عند رؤيتهم، وبعبارة أخرى، كلما كانت العلاقة بين الأجداد والأحفاد قوية وسعيدة، كلما تمتع الأحفاد بالشعور بالسعادة حيال رؤية أجدادهم أو أي شخص من كبار السن.

شملت الدراسة 1151 طفلا، تراوحت أعمارهم ما بين 7 و16 عاما، عاشوا في كل من فرنسا وبلجيكا، وجاء الأطفال من خلفيات اجتماعية مختلفة، وأجابوا على بعض الأسئلة المتعلقة بوجهة نظرهم حول كبار السن، والشيخوخة، وكيفية تواصلهم مع أجدادهم.

وقال الباحثون إن الفتيات كن أكثر إيجابية وتفاعلا مع الأجداد، مقارنة بالبنين، كما لاحظوا أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و9 أعوام كانوا الأكثر عزوفا عن أجدادهم ولديهم نظرة سلبية تجاه المسنين بشكل عام، فيما وجدوا أن الأطفال الذين تراوحت أعمارهم ما بين 10 و12 عاما كانوا الأكثر تعاونا مع أجدادهم وتمتعوا بنظرة أكثر إيجابية تجاه المسنين.

هذا وأفادت نتائج الدراسة بأن بعض الأطفال الذين تراوحت أعمارهم ما بين 13 و16 عاما، وهي الفترة التي تمثل مرحلة المراهقة المبكرة، كانوا الأكثر تبنيا للنظرة السلبية تجاه أجدادهم وكبار السن، وقال ستيفان آدم، أستاذ علم النفس في جامعة “لييج”، “تشير نتائجنا إلى إمكانية أن يصبح الأجداد جزءا من تشكيل رؤى أحفادهم بشأن التقدم في العمر والشيخوخة”.

:: اقرأ أيضاً

'معا لنبقى'.. دروس مجانية لتقليص نسب الطلاق في مصر

الموضة في باريس تنطلق بأجواء حالمة

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

مقتل نحو 33 شخصا في انفجار مزدوج ببنغازي

2018-01-24

مقتل 260 من مقاتلي الأكراد وداعش في عملية عفرين

2018-01-24

اجتماع رباعي في باريس لبحث الأزمة اليمنية

2018-01-24

روسيا تنفي الاتهامات الأميركية بشأن أزمة الكيميائي السوري

2018-01-24

قتيلان في هجوم على منظمة إغاثة بأفغانستان

2018-01-24

السيسي يقدم أوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية

2018-01-24

مقتل طالبين في حادث إطلاق نار داخل مدرسة أميركية

2018-01-24

واشنطن تدعو لبنان لإبعاد حزب الله عن نظامه المالي

2018-01-24

جواد بن داود 'الملك الداعشي' أمام القضاء بشأن اعتداءات باريس

2018-01-24

مقتل عشرات الجهاديين في عملية تطهير جنوب الموصل

2018-01-24

:: اختيارات المحرر

الأردنيون يحتفلون بعشبة الخبيزة ويقيمون لها عيدا

الواقعية كلمة سر معرض ديترويت للسيارات

القفز بالمظلة طريقة لإثبات المساواة في إيران

'وقول أنساك' نقلة نوعية في مسيرة أروى

معرض فني سوري على إيقاع الشعر

مسرحية ميلوسوفيتش الموسيقية تقسم البلقان مجددا

علاقة الأحفاد بأجدادهم تحدد مواقفهم تجاه كبار السن

تويتر يفتح طريقا ثقافيا في السعودية

سلمان الفرج على أعتاب الليغا

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا