الاربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10879

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الاربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10879

سيتي يجدد الثقة في دي بروين لغاية 2023

صانع الألعاب البلجيكي لعب دورا مؤثرا جدا في تصدر فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا لترتيب الدوري الممتاز بفارق مريح جدا.

العرب  [نُشر في 2018/01/24، العدد: 10879، ص(23)]

دي بروين سعيد بتمديد ارتباطه بالفريق

لندن - مدد صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين عقده مع مانشستر سيتي حتى 2023، وذلك حسب ما أعلن متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفرض اللاعب البالغ 26 عاما نفسه أحد أفضل لاعبي سيتي هذا الموسم، ولعب دورا مؤثرا جدا في تصدر فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا لترتيب الدوري الممتاز بفارق مريح جدا.

وأعرب دي بروين الذي صنفه غوارديولا كـ”أحد أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي”، عن سعادته بتمديد ارتباطه بالفريق الذي يدافع عن ألوانه منذ 2015، قائلا “أنا سعيد حقا بتوقيعي هذا الاتفاق الجديد. كما قلت سابقا، نيتي كانت على الدوام البقاء هنا في سيتي حيث شعرت كأني في منزلي منذ اليوم الأول".

وتابع لاعب تشيلسي وفولفسبورغ الألماني سابقا "نحن لا نحقق الانتصارات وحسب، بل نقدم كرة رائعة. من دواعي سروري أن أكون جزءا من ذلك وأنا متحمس جدا لما يمكن أن نحققه في الأعوام المقبلة".

وسجل دي بروين هذا الموسم 6 أهداف مع 10 تمريرات حاسمة في 24 مباراة، رافعا رصيده الى 31 هدفا في 122 مباراة خاضها كلها بقميص الفريق الأزرق.

وتزامن إعلان سيتي عن تمديد عقد نجمه البلجيكي مع إعلان جاره اللدود مانشستر يونايتد عن ضم التشيلي أليكسيس سانشيز من غريمه اللندني أرسنال مقابل حصول الأخير على الأرميني هنريك مخيتاريان. وكان سانشيز قريبا من الانضمام إلى سيتي الصيف الماضي قبل أن يتراجع أرسنال لأنه لم يتمكن من إيجاد البديل المناسب.

وجدد سيتي رغبته في ضم التشيلي هذا الشهر أيضا بعد فتح باب الانتقالات الشتوية، لكنه رفض الانصياع لمطالب أرسنال المالية وقرر الانسحاب من السباق، فاتحا الباب أمام جاره الذي يتخلف عنه 12 نقطة في الدوري، للحصول على خدمات لاعب برشلونة الإسباني السابق.

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