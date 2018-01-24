الاربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10879

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الاربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10879

500 كتاب جديد في فرنسا

شهر يناير يشهد صدور ما لا يقل عن 500 كتاب أي أقل بقليل من العدد المنشور في شهر سبتمبر الفائت.

العرب  [نُشر في 2018/01/24، العدد: 10879، ص(15)]

بيار لاميتر يفضل إصدار كتبه في فصل الشتاء

باريس- تزداد شيئًا فشيئًا شعبية فترة الشتاء في فرنسا كتوقيت مفضَّل لدى المؤلفين لإصدار كتبهم بدلًا من فترة الخريف التي تتميز بتدفق الجوائز الأدبية.

ففي شهر يناير الجاري، صدر ما لا يقل عن 500 كتاب، أي أقل بقليل من العدد المنشور في شهر سبتمبر الفائت، لا سيما وأن معظم أصحاب هذه الكتب من ذوي الشهرة الواسعة.

وعلى رأس هؤلاء المؤلفين الكاتب بيار لاميتر الفائز بنسخة 2013 من جائزة “غونكور”، والكاتبة دلفين دفيغان الحاصلة على جائزة “لا رونودو” بالتقاسم مع فريديريك بيغبيدار، والروائي ريجيس جوفري، صاحب جائزة “فيمينا”. ويبدو أن هؤلاء الكتاب ما زالوا يبحثون عن المزيد من القراء الجدد.

كما ينطبق هذا التوجه على الإنتاج الخارجي، حيث ينتظر القراء كتاب الروائية الهندية آرونداتي روي التي تعود إلى الخيال بعد 20 سنة من الغياب، بالإضافة إلى بول أوستر الذي يصدر كتابًا من 1000 صفحة في أربعة أجزاء.

وعلى صعيد الروايات الأولى، هناك الممثلة إيزابيل كاري، والسينمائي ريجيس وارنيي، والمغني كالي، الذين يلجون عالم التأليف للمرة الأولى. كما استقبلت المكتبات آخر رواية للكاتب جان دومرسون بعد شهر من وفاته، وهي بعنوان “وأنا ما أزال حيًا”.

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