برشلونة يعير رافينيا إلى إنتر ميلان

إعارة البرازيلي رافينيا إلى إنتر ميلان تتضمن خيارا بشراء اللاعب من قبل النادي الإيطالي مقابل 35 مليون يورو مع ثلاثة ملايين أخرى محتملة.

العرب

رافينيا ينضم إلى إنتر ميلان

روما - توصل برشلونة متصدر الدوري الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي إلى اتفاق حول إعارة لاعب الوسط الدولي البرازيلي رافينيا من الأول إلى الثاني حتى نهاية الموسم.

وأوضح الناديان أن الإعارة تضمنت خيارا بشراء اللاعب من قبل النادي الإيطالي مقابل 35 مليون يورو مع ثلاثة ملايين أخرى محتملة، ويجب أن ينفذ هذا الخيار قبل نهاية العقد في 30 يونيو 2018.

وقال اللاعب البرازيلي (24 عاما) “أنا سعيد حقا. إنه لأمر يبعث على الارتياح الشديد أن أصل إلى هنا”، مشيرا إلى “مرحلة مهمة في حياتي”. ونشأ رافينيا (مباراتان دوليتان) في برشلونة، لكنه أعير لأكثر من موسم إلى سلتا فيغو (2013-2014).

ورافينيا هو ابن اللاعب مازينيو الفائز مع منتخب البرازيل بكأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، وشقيق تياغو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني الذي يدافع دوليا عن ألوان إسبانيا.

ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، ولم يحقق أي فوز في مبارياته الست الأخيرة، وهدف النادي احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في نهاية الموسم.