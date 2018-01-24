مرسيدس تذهل عشاقها بنظام تحكم صوتي ذكي

نظام التحكم الصوتي الجديد لمرسيدس يمثل جزءا من نظام الملتيميديا المعروف اختصارا باسم 'إم.بي.يو.إكس'.

العرب

تقنية متطورة

لندن - كشفت شركة مرسيدس الألمانية العملاقة، عن نظام خاص بها للتحكم الصوتي داخل مركباتها وهو جزء من توظيف التكنولوجيا الحديثة في السيارات المستقبلية.

وأوضحت الشركة أنه عند تحية نظام الاستعمال بجملة “هاي مرسيدس” فإنه يمكن التحكم في جميع وظائف السيارة تقريبا بدءا من الراديو إلى تدفئة المقاعد عن طريق الأوامر الصوتية، وبذلك يمكن اختيار المقاطع الموسيقية المرغوبة أو اختيار الوجهات الخاصة.

ويعد نظام التحكم الصوتي الجديد جزءا من نظام الملتيميديا "مرسيدس-بنز يوزر اسكبيرينس" المعروف اختصارا باسم “إم.بي.يو.إكس”، والذي تم كشف النقاب عنه مؤخرا خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بمدينة لاس فيغاس الأميركية.

ويرافق النظام جيل جديد من لوحة أجهزة القياس والبيان ونظام استعمال تم تطوير الشاشة العريضة في الفئة إي وشقيقاتها من أجله.

وستظهر هذه التقنية لأول مرة في الفئة أي الجديدة، التي سيتم طرحها في الأسواق خلال فصل الصيف.

ويشهد عالم صناعة السيارات تطوّرات تكنولوجية متسارعة إذ ستصبح الشاشات اللمسية والتحكم بالإيماءات والأزرار العادية قريبا جزءا من الماضي نظرا لأن سيارات المستقبل ستعتمد على جيل جديد من أنظمة التحكم الصوتي الذكية.

وكانت شركة بوش الألمانية قد كشفت قبل ذلك عن نظام التحكم الصوتي “Casey” الذكي وهو عكس الأنظمة المعروفة فهو لا يحتاج إلى عبارات محددة مسبقا أو أوامر ثابتة.

ويستطيع النظام الصوتي أن يفهم كل أمر بثلاثين لغة مختلفة، كما لا تمثل اللهجات المختلفة أي مشكلة له.

ويقول المصممون في الشركة إن النظام الجديد يساهم في الحد من دور الأزرار والشاشات وقوائم الملاحة في مقصورة القيادة، كما أنه يمثل إضافة كبيرة في ما يخص الراحة والسلامة.