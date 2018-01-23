الجيش اليمني يسيطر على مواقع عسكرية جديدة في صعدة

قوات الجيش اليمني تحرر العديد من المناطق في معقل الحوثيين فيما تتواصل المعارك وسط وهروب جماعي لمليشيات الحوثي.

العرب

الدائرة تضيق على الحوثيين

صنعاء- أعلنت قوات الجيش اليمني الثلاثاء، سيطرتها على مواقع عسكرية جديدة، في محافظة صعدة، معقل الحوثيين، شمالي البلاد.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش تمكّن مساء الاثنين، من تحرير سلسلة جبال الفلج وتلة الرخم ووادي شعيب، في مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضح البيان أن "قوات الجيش سيطرت أيضا خلال معارك خاضتها ضد الحوثيين، على جبل الأزهور ومنطقتي عزان ومعتق الغريب في المديرية ذاتها".

ونقل البيان عن قائد اللواء السادس حرس حدود في الجيش، العميد حسين حسان الغمري، قوله إنه" لم يتبق لوصول قوات الجيش الوطني إلى مركز مديرية رازح سوى 4 كيلو مترات".

وتابع المسؤول العسكري "المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني وهروب جماعي لمليشيات الحوثي".

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين، حول ما أفاد به الجيش اليمني.

وفي الثامن من يناير الجاري، أعلن الجيش تحريره سلسلة جبلية بمديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة، قرب الحدود مع السعودية.

ومنذ نحو 3 أعوام، تشهد اليمن، حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الشرعية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.