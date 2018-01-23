‏لندن تستضيف اجتماع ' الرباعية' بشأن اليمن مع اختيار مبعوث جديد

مصادر أممية تعتبر أن المبعوث الجديد لليمن مارتن غريفثت يعدّ من روّاد الوساطة الدولية، ويمتلك خبرات كبيرة في مجال الشؤون الإنسانية والسياسية.

العرب

مهمة صعبة

صنعاء ـ تستضيف العاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء، اجتماع اللجنة الرباعية بشأن الأزمة اليمنية، بالتزامن مع تعيين مبعوث أممي بريطاني.

وذكر الحساب الرسمي للخارجية البريطانية على تويتر، أن الوزير، بوريس جونسون، سوف يستضيف الثلاثاء، اجتماع اللجنة الرباعية في لندن، بمشاركة السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت خارجية بريطانيا، إلى أن الاجتماع سيبحث " الخطوات التالية للعملية السياسية ".

ووفق مصادر أممية ، فإن المبعوث الجديد مارتن غريفثت يعتبر من روّاد الوساطة الدولية، ويمتلك خبرات كبيرة في العمل بالأمم المتحدة بمجال الشؤون الإنسانية والسياسية.

وأضافت أن غريفثت وسيط دولي من الطراز الأول، وهو أول مدير تنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام، من 1999 إلى 2010.

وأسس غريفثت "مركز الحوار الإنساني" في جنيف بسويسرا، حيث تخصص، بين عامي 2012 و 2014، في تطوير الحوار السياسي بين الحكومات والمتمردين بمجموعة من البلدان في آسيا وإفريقيا وأوروبا.

ويمتلك المبعوث الأممي الجديد خبرة في التعامل مع النزاعات العربية، حيث خدم مكاتب المبعوثين الثلاثة للأمم المتحدة بسوريا، وذلك مستشارا لكوفي عنان، ونائبا لرئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة.

كما عمل في الخدمة الدبلوماسية البريطانية ولحساب منظمات إنسانية دولية مختلفة بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ومنظمة "إنقاذ الطفولة"، قبل أن يتقلد، في 1994، مهام مدير إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في جنيف.

وسبق للمبعوث الجديد أن زار اليمن قبل عدة أشهر، حيث التقى بقيادات جماعة الحوثي والرئيس الراحل علي عبدالله صالح، قبل أن ينتقل للعاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي.

وسيكون البريطاني غريفثت ثالث مبعوث أممي يمسك ملف الأزمة اليمنية منذ العام 2011، حيث سبقه في المنصب، المغربي جمال بن عمر، الذي استمر من 2011 حتى 2015، ثم الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ (2015ـ 2018 ).

وتعد اللجنة الرباعية من أبرز اللاعبين الإقليميين والدوليين في ملف الأزمة اليمنية وتم تشكيلها أواخر العام 2016 .

وفي سياق آخر، رحب وزير الخارجية البريطاني بخطة المساعدات الإنسانية التي أعلن عنها مؤخرًا التحالف العربي بقيادة السعودية لليمن والبالغ قدرها مليار ونصف المليار دولار، وفقا لذات المصدر.