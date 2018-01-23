الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

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الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

إغلاق محطة سكك حديدية في لندن بعد تسرب غازي

إجلاء حوالي 1450 شخصا من فندق وملهى ليلى بعد تسرب غاز في شارع كريفن بلندن.

العرب  [نُشر في 2018/01/23]

حالة استنفار

لندن - قالت إدارة السكك الحديدية وهيئة الإطفاء في لندن إن محطة تشيرينج كروس أغلقت في ساعة مبكرة من الثلاثاء بسبب تسرب "كبير" للغاز حدث في منطقة قريبة ودفع الشرطة لإجلاء المئات من فندق ومن ملهى ليلى.

وقالت هيئة الإطفاء "جرى إجلاء نحو 1450 شخصا من فندق وملهى قريبين" مضيفة أن أفرادها يساعدون الشرطة عند خط الغاز الرئيسي الذي حدث منه التسرب في شارع كريفن.

وأوضحت أنها تلقت اتصالا الساعة الثانية بعد منتصف الليل وأن سيارتي إطفاء ووحدتي إنقاذ من الحرائق وحوالي 20 من أفرادها منتشرون بالموقع.

وأضافت أن فرق الإطفاء رصدت باستخدام ما لديها من أجهزة مستويات عالية من الغاز الطبيعي في الجو.

وقالت إدارة شبكة السكك الحديدية في بيان إن خدمات الطوارئ تتعامل مع الحادث وفرضت طوقا حول المكان وأغلقت الطرق المحيطة.

وتابعت قائلة إن بعض الخدمات قد تتأخر أو ربما يتقرر إلغاؤها نتيجة لذلك، مضيفة أن المحطة سيعاد فتحها فور انتهاء خدمات الطوارئ من عملها.

وقالت إدارة الخطوط الجنوبية الشرقية على موقعها الإلكتروني إن من المتوقع استئناف خدمات السكك الحديدية بحلول ظهر الثلاثاء.

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