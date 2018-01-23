70 مليون شخص يعانون أزمات إنسانية 'في صمت'

تقرير دولي: بينما ينصب تركيز المجتمع الدولي على البرنامج النووي لكوريا الشمالية وعلى التوترات السياسية فإن الوضع الإنساني هناك لا يُعرف عنه سوى القليل.

العرب

سوء التغذية من أبرز الأزمات الإنسانية في العالم

جنيف - قالت منظمة دولية للأعمال الخيرية الاثنين إن نحو 70 مليون شخص يعانون في أزمات إنسانية تحدث إلى حد كبير بعيدا عن الاهتمامات التي تجذب انتباه عمال الإغاثة والمانحين والإعلام.

وقالت مؤسسة كير الدولية في تقرير بعنوان "المعاناة في صمت.. الأزمات الإنسانية العشر التي لم تحظ باهتمام كاف في عام 2017" إن كوريا الشمالية تليها إريتريا وبوروندي على رأس القائمة.

وقال لوري لي الأمين العام المؤقت لكير التي تساعد المتضررين من الكوارث والحالات الطارئة إن بعض الحالات الطارئة "غير مرئية تقريبا".

وعلق خلال إفادة صحفية قائلا "كما يُظهر تقريرنا، فإن 70 مليون شخص في الحالات الطارئة العشر التي لا يتم تناولها على نحو يذكر يعانون في صمت".

أضاف أن هذه الحالات الطارئة تمثل ثلث 220 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية لكنهم لم يحصلوا إلا على اثنين بالمئة فقط من التمويل.

وأشار إلى أن الكوريين الشماليين، الذين لا يحصلون على ما يكفي من الطعام ويعتمدون على المساعدات الغذائية التي توفرها الحكومة، يشكلون 70 بالمئة ممن يعانون مضيفا أن "ذلك يمثل 18 مليون شخص".

ويقول التقرير إنه بينما انصب تركيز المجتمع الدولي على البرنامج النووي لكوريا الشمالية وعلى التوترات السياسية فإن الوضع الإنساني هناك لا يُعرف عنه سوى القليل.

وذكر التقرير أن اثنين من بين كل خمسة كوريين شماليين يعانون من سوء التغذية مستندا إلى إحصاءات الأمم المتحدة.

وقالت كير إن القيادة الكورية سبب لتفاقم الوضع الإنساني المُزري في البلد الذي يواجه عزلة علاوة على الاحتباس الحراري والمخاطر الطبيعية التي تحدث من آن لآخر مثل السيول وارتفاع درجات الحرارة أو الجفاف لفترات طويلة.

وشهدت كوريا الشمالية في يوليو الماضي أسوأ موجة جفاف منذ عام 2001 بحسب ما ذكرته كير حيث أدى تراجع سقوط الأمطار إلى دون المستوى المتوسط في مناطق رئيسية لإنتاج المحاصيل إلى تعطل الزراعة بشدة ودمار المحاصيل الموسمية الأساسية في عام 2017.

وقالت كير إن النساء والأطفال الكوريين الشماليين هم الأكثر عرضة للمخاطر. وذكر التقرير أن من المتوقع أن يعاني أكثر من 200 ألف طفل من سوء تغذية حاد من النوع الذي قد يكون فتاكا.

ولا يتاح لكير دخول كوريا الشمالية والعمل فيها ولكن من بين المنظمات القليلة التي لديها برامج مساعدات هناك برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وجميع الأزمات العشر المدرجة في التقرير، باستثناء ثلاث أزمات فقط، تتركز في دول في أفريقيا.

وهذه الدول بالترتيب، هي: كوريا الشمالية وإريتريا وبوروندي والسودان وجمهورية الكونجو الديمقراطية ومالي وفيتنام وحوض بحيرة تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وبيرو.