لغة الحروب استراتيجية حكم لدى عمر البشير

الخرطوم – انبرت المنابر السياسية والعسكرية والإعلامية في السودان، على ضوء التصعيد الأخير مع مصر، تدق طبول الحرب وتروّج لجاهزية القوات السودانية للدفاع عن البلاد عن رد للأخطار التي قد تتعرض لها.
وكان أحدث من تحدث في هذا السياق رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني الفريق عماد مصطفي عدوي، الذي قال، الأحد 21 يناير 2018، إن جيش بلاده “جاهز للتصدي لكل أشكال الاستهداف والاعتداء على الوطن”.
وسبق أن ردد هذا الحديث الرئيس السوداني عمر البشير أكثر من مسؤول سوداني. لكن كل المؤشرات تقلل من جدية هذه التصريحات، فلطالما لجأ النظام في السودان إلى الخطاب الشعبوي المتوتر لأغراض داخلية هدفها استدراج الدعم الشعبي لحكومة الائتلاف الذي يقوده حزب المؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير.
وتؤكد صحة هذه الرؤية تنامي الامتعاض الداخلي جراء فشل خيارات البشير في تلبية الاحتياجات الحقيقية للسودانيين والمظاهرات المناهضة لقرار الحكومة السودانية برفع أسعار الخبز المستمرة منذ مطلع العام الحالي.
أضحى الرأي العام السودان يعتبر أن لغة الحروب ليست ظرفا طارئا بالنسبة لنظام البشير بل استراتيجية حكم وعنوان أصيل منذ “ثورة الإنقاذ” وسيطرة البشير على السلطة في البلاد عام 1985، لذلك لم تلق تهديدات عدوي آذانا صاغية بين السودانيين الذين يعانون من أزمة الغلاء وقمع السلطة لأي محاولة للتعبير عن هذه المعاناة.
وجاءت تهديدات الأركان المشتركة للجيش السوداني خلال فعالية حضرها قادة الجيش السوداني، بالعاصمة الخرطوم، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). وقال رئيس الأركان السوداني “أؤكد على جاهزية قوات الجيش للتصدي لكل أشكال الاعتداء والاستهداف للوطن بقوة وجدارة لا تعرف الخنوع، ولا تحتمل الغفلة”.
وتؤكد دوائر سودانية معارضة أن نظام البشير عمل على استدراج الحروب الداخلية والخارجية لإطالة أمد حكمه وإشغال الجيش السوداني بمعارك تبعده عن أي طموحات تأتي بجنرال آخر إلى الحكم بعد أن أتى البشير نفسه لحكم البلاد من صفوف هذا الجيش.
ولم تستطع قوة الجيش السوداني العسكرية حسم الحرب القديمة مع الجنوب لصالح الشمال، كما لم تستطع التخلص من حركات التمرّد العسكرية التي نمت كالفطر في مناطق عديدة أثناء حكم البشير، وإن كان أشهرها ما نشط في إقليم دارفور.
وتلفت بعض المراجع الدبلوماسية الدولية التي عملت في السودان أن الخرطوم لم تستطع تسجيل نصر ساحق على قوات الحركة الشعبية بقيادة الراحل جون غارنغ في الجنوب وأن اتفاقا سياسيا وقع في نيفاشا عام 2003 هو الذي أدى إلى وقف أطول حرب أهلية في أفريقيا وتنظيم الاستفتاء الذي أدى إلى الانفصال لاحقا.
وتضيف المراجع أن إخماد كافة حركات التمرّد التي لم تنته لم يحصل إلا من خلال تفاهمات واتفاقات سياسية أَقرّت للمتمردين هنا وهناك حقهم بتقاسم ما للسلطة والثروة في مناطق التمرد وعلى مستوى البلد برمته.
وتشهد ولايات دارفور (غرب) قتالا بين الحكومة والحركات المسلحة المتمردة منذ 2003، وأعلنت الحكومة مررا، انتهاء التمرد في الإقليم، لكن الحركات تنفي. كما تشهد ولايتا النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب) قتالا بين القوات الحكومية والحركة الشعبية المتمردة منذ 2011.
رأى دبلوماسي عربي في الخرطوم أن السودان لم يستطع أن يربح معركة عسكرية واحدة تحقق لنظامه نصرا ساحقا، وأن القوة العسكرية للجيش السوداني بنيت على أساس استخدام النيران في الداخل السوداني وتأمين حماية النظام السياسي من أي تهديدات داخلية، وبالتالي فإن نظام الخرطوم ليس جاهزاً لخوض حرب كبرى على النحو الذي يلوّح به قائد الأركان السوداني.
ويضيف الدبلوماسي المتخصّص في شؤون السودان أن القوة العسكرية السودانية أقل من أن تجابه القوة العسكرية المصرية، مع العلم أنه لم يصدر عن القاهرة ما يبرر هذا الضجيج السوداني الأخير حول أخطار عسكرية مصرية تهدد البلاد من جهة الشرق.
وقال إن مزاعم الخرطوم حول نقل قوات مصرية صوب إريتريا والتي تم نفيها من قبل أسمرة والقاهرة تمثل اعترافا سودانيا ضمنيا بالرشاقة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية وتفوقها مقارنة بالآلة العسكرية في السودان.
ومؤخرا، شهدت علاقات السودان مع كل من مصر وإريتريا توترا على خلفية أنباء عن حشود عسكرية من حركات متمردة سودانية داخل الجانب الإريتري من الحدود السودانية. لكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رد لاحقا مخاطبا السودان ودول المنطقة، قائلا إن بلاده “لا تتآمر على أحد ولا تتدخل في شؤون الآخرين ولن تحارب أشقاءها”.
غير أن التصعيد الرسمي لا يتعلق بأخطار حقيقية تترصد بالسودان بل بالحاجة إلى تبرير الاتفاقات العسكرية التي أبرمت مع تركيا وأُعتبر أنها تشكل استفزازا للقاهرة. وقد تكون في صد التمهيد من خلال هذه التصريحات لاستقدام وحدات عسكرية تركية على النحو الذي فعلته أنقرة في قطر.
وغالبا ما يطغى الارتجال على مواقف نظام البشير المتعلقة بالسياسة الخارجية، والانتهازية التي يعتمدها لجهة تغيير تحالفاته وخياراته باتت مفرطة وعلى نحو عبثي فيه كثير من قصر النظر، فيما يعدّ اللعب بين الرياض والدوحة وأنقرة والقاهرة وواشنطن وموسكو دليل قلق ينتاب الخرطوم وليس دليل عافية استقرار.
ويبدو الرئيس السوداني منذ لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخرطوم وكأنه يستقوي بالجانب التركي معوّلا عليه لتحسين شروطه داخل منطقة حوض النيل.
لكن، الخيار التركي، إضافة إلى بعده الانتهازي، يُعدّ ابتزازا لن تسمح القاهرة بالخضوع له، ولن يفيد السودان كثيرا بل إن حسابات الخسارة ستكون أكبر. فالخرطوم قد تخسر ما حققته في السنوات الماضية منذ أن قطعت علاقتها مع إيران وانضمت إلى عاصفة الحزم بقيادة السعودية في اليمن، وكان من ثمار هذه العودة أن استغلت القاهرة والرياض علاقتها بالولايات المتحدة وضغطتا لرفع العقوبات الأميركية عن السودان، بالمقابل جاءت مواقف الخرطوم عدائية انقلابية.
ورغم التعقيدات المحيطة بقضية سد النهضة إلا أن إمكانية الاتفاق المصري الإثيوبي واردة، وهو أمر سيضعف من وزن السودان في هذا الملف، كما أن اللعب على وتر الخلاف المصري التركي هو سلوك تدفع الخرطوم ثمنه، لا سيما أن النظام السوداني يربط مصيره بمصير تحالف مع أنقرة التي تعاني هذه الأيام أزمة أمن ووجود ودور داخل النظامين الإقليمي والدولي.