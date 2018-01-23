الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

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الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

يابانيون يستدعون الشرطة على فاتورة مطعم

مجموعة من الطلبة اليابانيين أفادوا في بلاغهم أن مطعم 'اوستريا دا لوتشا' الواقع في مدينة فينيسيا قدم فاتورة مبالغ فيها بشكل كبير لهم، مما اضطرّهم غسل الصحون.

العرب  [نُشر في 2018/01/23، العدد: 10878، ص(24)]

استدعاء الشرطة بسبب فاتورة بـ 1100 يورو

فينيسيا (إيطاليا) – أقدمت مجموعة من الطلبة اليابانيين في مدينة فينيسيا (شمال إيطاليا)، على استدعاء الشرطة ليقدموا بلاغا بأن فاتورة المطعم التي قدمت لهم بلغت 1100 يورو بعد 3 وجبات من اللحم ووجبة من السمك المقلي.

ووفقا لما ورد بصحيفة الديلي تلغراف البريطانية، فإن هؤلاء الطلبة الذين يدرسون في بولونيا أفادوا في بلاغهم أن مطعم “اوستريا دا لوتشا” الواقع في مدينة فينيسيا قدم الفاتورة المبالغ فيها بشكل كبير لهم، مما اضطرّهم إلى غسل الصحون بعد ذلك لكنهم بعد الخروج من المطعم اتصلوا بالشرطة ليقدموا بلاغا عن الواقعة.

وأعرب الطلبة اليابانيون عن امتعاضهم، معتبرين في ذلك استغلالا واضحا للأجانب، لاسيما وأن الوجبات الثلاث التي تناولوها لا تستدعي كل هذا المبلغ.

وأكد صاحب المطعم لاحقا أنه لا يتذكر وقوع أي خلاف مع حرفاء يابانيين، نافيا ادّعاءات الطلبة اليابانيين، معتبرا أن روايتهم لا أساس لها من الصحة.

وعلقت صحيفة الديلي تلغراف على الخبر بالقول إن المطاعم والأسعار في فينيسيا أصبحت مرتفعة جدا وبشكل غير منطقي بسبب الجشع وعمليات النصب التي يتعرض لها السائحون.

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