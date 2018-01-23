واشنطن تطالب شركات طيران في الشرق الأوسط بتعزيز فحص الشحنات

السلطات الأميركية تطالب ست شركات طيران من الشرق الأوسط في تعزيز فحص الشحنات وتأمينها.

العرب

تشدد أميركي في أمن المطارات

واشنطن - طالبت إدارة أمن النقل الأميركية الاثنين ست شركات طيران في الشرق الأوسط من بينها شركة مصر للطيران بالمشاركة في برنامج لتعزيز فحص الشحنات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى زيادة تأمين الطيران العالمي.

ويشمل التعديل العاجل إلى جانب شركة مصر للطيران العاملة من مطار القاهرة الدولي، الخطوط الملكية الأردنية العاملة من مطار الملكة علياء الدولي، والخطوط السعودية التي تعمل انطلاقا من مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي، والخطوط الجوية القطرية العاملة من مطار الدوحة الدولي وشركة الاتحاد للطيران العاملة من مطاري دبي وأبوظبي الدوليين.

وتشترط الحكومة الأميركية فحص جميع الشحنات الصادرة من تلك المطارات وتأمينها بموجب بروتوكولات الفحص المسبق للشحن الجوي.

وقالت إدارة أمن النقل الأميركية إن معظم المتطلبات يتم تطبيقها طوعا من قبل شركات الطيران حول العالم.

وكانت “رويترز” قد نقلت في وقت سابق عن مصادر بمطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران، أن السلطات الأميركية حظرت نقل جميع الشحنات من المطار إلى الولايات المتحدة باستثناء حقائب الركاب.

وأضافت أن سلطات الولايات المتحدة اتخذت القرار لعدم ثقتها بالإجراءات الأمنية بمطار القاهرة.