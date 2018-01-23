الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10878

سترات رملية لردع التلاميذ في مدارس ألمانيا

المدارس الألمانية تؤكد أن السترات التي تكلف ما بين 124 و150 جنيها إسترلينيا، فعالة جدا في تهدئة الأطفال المفرطين في النشاط والذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه.

العرب  [نُشر في 2018/01/23، العدد: 10878، ص(24)]

سترات لعلاج النشاط المفرط

برلين – يعمل عدد من المدارس الألمانية على اتباع طريقة غريبة لردع التلاميذ غير المطيعين تتمثل في إجبارهم على ارتداء سترات محشوة بالرمل، بهدف إبقائهم في مقاعدهم داخل الفصل.

وبلغ حتى الآن عدد المدارس التي تتبع هذه الطريقة في الردع 200 مدرسة ألمانية، على الرغم من أن بعض الآباء ينتقدونها، لأن هذه السترات الرملية المثيرة للجدل تزن ما بين 2.7 و13 رطلا.

وأفادت المدارس أن هذه السترات، التي تكلف ما بين 124 و150 جنيها إسترلينيا، فعالة جدا في تهدئة الأطفال المفرطين في النشاط وأولئك الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه.

وتزعم تلك المدارس أنها طريقة أفضل لمعالجة المشكلة، من استعمال الأدوية المسكنة مثل الريتالين الذي يستخدم عادة لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط عند الأطفال.

وقالت جيرهيلد دي وال، رئيسة وحدة الإدماج في مدرسة غرومبريشتستراس في هامبورغ، إن الأطفال لا يجبرون أبدا على ارتداء السترات، بل إنهم يتمتعون فعلا بارتدائها.

وأضافت أن الفكرة جاءت بعد رؤية المعلمين في الولايات المتحدة يستخدمون “سترات ضغط” للأطفال المصابين بالتوحد، تساعدهم في الواقع على التركيز بشكل أفضل.

وصرحت إحدى الأمهات، كان ابنها يرتدي سترة رمل بوزن 2 كيلوغرام في مدرسته على مدى السنوات الثلاث الماضية لعلاج النشاط المفرط، أنه لا يمانع في ارتدائها.

وأضافت “يمكن لابني التركيز الآن بشكل أفضل، كما أضحى أكثر قدرة على القيام بدور نشط في الدروس، لأنه لن ينفق الوقت في محاولة للحفاظ على ذراعيه وساقيه تحت السيطرة”.

وشبّه آخرون تلك السترات الرملية بالتي يرتديها مرضى العنف في مستشفيات الأمراض النفسية.

وقال أحد الوالدين “سيكون من الأفضل إذا تجنبنا أساليب التعذيب هذه”.

وأضاف “كيف يمكنك أن تقول لطفل، أنت مريض، وكعقاب عليك أن ترتدي هذه السترة المملوءة بالرمال، التي ليست فقط عذابا جسديا، بل تبدو وكأنك أحمق أمام بقية الفصل”.

وعلى الرغم من إشادة بعض أولياء الأمور، فإن الأطباء النفسيين يشككون في هذه السترات الرملية، قائلين إنها تجعل النظرة إلى الجميع أنهم يعانون من الإشكال نفسه، بدلا من التركيز على المشاكل الفردية للطفل.

:: اقرأ أيضاً

السعوديون يرحبون بعودة عروض السيرك إلى مدنهم

يابانيون يستدعون الشرطة على فاتورة مطعم

أنابيل واليس أمام عدسات المصورين قبل عرض كريستيان ديور

طلاب سوريا: حلم الدراسة يتلاشى على وقع رسوم تسجيل مكلفة

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

مجلس الأمن ينهي جلسة بخصوص عفرين دون إدانة

2018-01-23

إغلاق محطة سكك حديدية في لندن بعد تسرب غازي

2018-01-23

مبادرة دولية لملاحقة المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا

2018-01-23

‏لندن تستضيف اجتماع ' الرباعية' بشأن اليمن مع اختيار مبعوث جديد

2018-01-23

دعوات فلسطينية للتظاهر تزامنا مع إنهاء جولة بنس في الشرق الأوسط

2018-01-23

تعليمات إماراتية للجيش بعدم تصعيد الأزمة مع قطر

2018-01-23

الجيش اليمني يسيطر على مواقع عسكرية جديدة في صعدة

2018-01-23

ملك المغرب يرفض بيع العتاد العسكري المتهالك داخل البلاد

2018-01-23

الجيش المصري يستدعي المرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان للتحقيق معه

2018-01-23

الكونغرس الأميركي يصوّت على موازنة مؤقتة

2018-01-23

:: اختيارات المحرر

#ادعموا_أم_نايف.. قضية رأي عام في السعودية

غرف الأخبار لا تزال تواجه فجوة تكنولوجية عميقة

سترات رملية لردع التلاميذ في مدارس ألمانيا

مصريون في السفارة الأميركية جربوا كل شيء ليهربوا

يابانيون يستدعون الشرطة على فاتورة مطعم

أنابيل واليس أمام عدسات المصورين قبل عرض كريستيان ديور

طالبة مصرية تغير نظرة المناهج التعليمية للمعاقين

هل يتحول #غصن_الزيتون إلى غصن زقوم

سيتي يترصد نهائي كأس الرابطة الإنكليزية

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا