السعوديون يرحبون بعودة عروض السيرك إلى مدنهم

أعرب عدد من السعوديين عن فرحهم بحضور عروض لفرقة سيرك “سيركوبوليس” الكندي المعاصر، عندما انتظم لأول مرة بالعاصمة السعودية الرياض، إثر استضافة الهيئة العامة للترفيه لهذا السيرك في إطار حملتها لعطلة منتصف العام الدراسي تحت عنوان “لا تفكر تسافر”.

العرب

انبهار واضح

الرياض – أبهرت عروض قدمتها فرقة سيرك، مقرها كندا، في الرياض، السعوديين في إطار تحرك أوسع لتحسين المشهد الثقافي في المملكة.

وقدمت الفرقة عرض سيرك “سيركوبوليس” المعاصر أمام عشرات الأسر السعودية والأجنبية في مركز الملك فهد الثقافي الخميس الماضي.

وقالت فرقة سيرك اللويز إن هذه أول مرة يُسمح فيها لراقصات بالأداء في عروض سيرك بالمملكة المحافظة.

ولاقت العديد من العروض البهلوانية، وأخرى بينها لوحات من الرقص، استحسانا كبيرا من قبل جمهور عريض أغلبه من الأسر.

وأفاد ثيبوت فيليب مدير جولة السيرك بأنه على الرغم من أنهم غيروا بعض الحركات فإن العرض لا يزال مماثلا لعروضهم الأخرى.

وأضاف أن السيرك “عصري”، موضحا “لذلك ليس لدينا أي حيوان، وليس لدينا مهرج كما ترون في العادة بالسيرك. لدينا شخصيات مهرجة، لكن القائمين بذلك لا يبدون بنفس الطريقة التي اعتدنا أن نراهم بها. إنه عصري جدا وبالتالي فنحن نمزج بين السيرك والمسرح بالحركات. إنه مزيج مختلف على ما اعتدتم رؤيته، لكننا ما زلنا نسميه سيركا”.

وارتدت الراقصة روزيتا هندري، التي أدت عرض العجلة، ملابس محتشمة بأكمام طويلة وسروالا فضفاضا. وسبق أن قدمت الفرقة عروضا في الدمام شرق المملكة بين 11 و13 يناير الحالي.

وجاءت فكرة استضافة السيرك من الهيئة العامة للترفيه في إطار حملتها لعطلة منتصف العام الدراسي تحت عنوان “لا تفكر تسافر” والتي أطلقت من خلالها ما يزيد عن 45 نشاطا عالميا ومحليا في 18 مدينة خلال العطلة.

وتقدر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن السعوديين أنفقوا أكثر من 20 مليار دولار على السياحة في الخارج وترى أن إغراءهم بقضاء العطلات في داخل الوطن سيقلل استنزاف الاقتصاد.

وتسعى المملكة لتنويع موارد اقتصادها لتقلص الاعتماد على عائدات تصدير النفط.

وقالت امرأة أجنبية حضرت عرض السيرك تدعى أنالينا “خلال ثلاثة أعوام ونصف العام قضيناها هنا نرى الكثير من التغيير. هناك تغيير يومي تقريبا أو أسبوعي. إنه أمر جيد، جيد للبلد”.

وقالت طفلة تدعى لين المالكي من سكان الرياض قبل بدء العرض “أنا جد متحمسة وسعيدة للغاية بحضوري إلى هنا لمشاهدة سيرك سيركوبوليس”.

وتابعت “ينتابني شعور رائع فهي المرة الأولى التي أحضر إلى هنا، فمن أجل الحضور طلبت من أمي اقتناء التذاكر فأنا متحمسة جدا لمشاهدة العروض”.

وأضافت أم سعودية تحضر العرض مع أولادها وتدعى أمل الغرابنة “أول مرة أسمع بسيرك يقدم عروضه في الرياض، وهو ما أدخل على نفسي السرور والبهجة”.

وأعربت عن سعادتها قائلة “أنا فرحة كثيرا لأنني حضرت رفقة أبنائي لنستمتع بفعاليات السيرك. لا سيما والأولاد متحمسون جدا لمشاهدة السيرك بوصفه أمرا جديدا، وغير معهود، كما أنها فرصة لترفيه عنهم أثناء عطلتهم المدرسية، لأننا كنا في السابق نضطر لعدم مغادرة المنزل".

وتعهدت الحكومة السعودية بإحداث تغيير كبير في المشهد الثقافي في المملكة بموجب رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي خطة طموحة تضم إصلاحات واسعة تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية.