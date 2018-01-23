'ديفندر' تعود بحلة فاخرة في ذكرى ميلادها السبعين

شركة لاندروفر تكشف عن نسخة جديدة فاخرة لسيارتها 'ديفندر' ستكون محدودة لعشاق تلك السيارة العريقة في الذكرى السنوية السبعين لطرحها لأول مرة في الأسواق.

العرب

عودة السيارة التاريخية بطبعة محدودة

لندن- جدّدت شركة لاندروفر البريطانية رهانها على أيقونتها التاريخية من طراز “ديفندر” التي لا تزال راسخة في أذهان عشاق السيارات الكلاسيكية كأحد أبرز رموز سيارات الطرق الوعرة.

وكشفت الشركة عن نسخة جديدة فاخرة قالت إنها ستكون محدودة لعشاق تلك السيارة العريقة في الذكرى السنوية السبعين لطرحها لأول مرة في الأسواق، وذلك بعد أن أوقفت الشركة إنتاجها في عام 2016.

وأوضحت لاندروفر أن النسخة الجديدة، التي أطلقت عليها اسم “ديفندر ووركس – النسخة السبعين”، ستكون مزوّدة بمحرك جبار للسحب الطبيعي يعتمد على 8 إسطوانات “V8” وتبلغ سعته 5 ليترات وتصل قوته إلى 405 أحصنة.

وذكرت أن جهود المحرك سوف تتضافر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وهو ما يؤهل السيارة للتسارع من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترا في الساعة في غضون 5.6 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 171 كيلومترا في الساعة.

وأضافت شركة لاندروفر أن سيارتها الجديدة تم تجهيزها بمجموعة واسعة من مزايا القوة، من بينها تقنية تعليق رياضية ونظام كوابح محسن وسوف يتم طرحها في الأسواق بثمانية ألوان مختلفة للطلاء الخارجي.

وتمتاز النسخة السبعين من ديفندر ووركس بمزايا تصميمية جديدة تتضح من خلال مقابض الأبواب وغطاء خزان الوقود من الألومنيوم ومصابيح إضاءة الطريق بتقنية “أل.إي.دي”. في حين تمتاز مقصورتها الداخلية بتجهيزات جلدية فاخرة على كل من لوحة القيادة وكسوة الأبواب وسقف السيارة والمقاعد الرياضية.

وأشارت شركة لاندروفر إلى أن السيارة الجديدة سوف يقتصر إنتاجها على 150 نسخة فقط، وسوف يتم طرحها في الأسواق بسعر يبدأ من 150 ألف جنيه إسترليني أي أكثر من 200 ألف دولار.